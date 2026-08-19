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CM Grafica Lukaku 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Lukaku: "En el Napoli, el peor año de mi vida. En Italia se dijeron esas cosas para boicotearme"

R. Lukaku
SSC Nápoles
Fenerbahce

El delantero belga, ahora en el Fenerbahçe, hace balance de la última temporada y explica las razones que le llevaron a dejar el Napoli

Romelu Lukaku, exdelantero centro de Inter, Roma y Napoli, traspasado en este mercado del Napoli al Fenerbahçe, habló para la televisión belga. A continuación, sus palabras, recogidas por Sportmediaset, que no dejarán de generar debate.


"He firmado por una temporada con una opción por otra, espero poder honrar estos dos años y, después, volveré a casa -explica el delantero belga, nacido en 1993-. Pronto volveré a estar en forma, siempre he dicho que quiero seguir hasta 2030, también con la selección. Después, será game over: hay muchos jugadores que logran jugar al fútbol hasta los 40 años. Es una cuestión de mentalidad: si siempre haces caso a las opiniones de los demás, te vuelves infeliz, pero yo cuido de mí mismo. Ahora he vuelto".

  • Sobre la temporada pasada, no se anda con rodeos: "Ha sido el peor año de mi vida". Recordemos que Lukaku vivió en el último año el duelo por la muerte de su padre Roger, los muchos problemas físicos y la ruptura con el Napoli.


    Lukaku prosigue: "¿Por qué elegí irme? He oído cosas y se han tomado decisiones… Eso es todo. Si ha sido así, entonces ha sido mejor para mí irme. La afirmación de que no estoy en forma es sencillamente falsa. Probablemente lo dijeron en Italia para boicotearme. Estoy al 100% en forma para jugar".

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