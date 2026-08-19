Romelu Lukaku, exdelantero centro de Inter, Roma y Napoli, traspasado en este mercado del Napoli al Fenerbahçe, habló para la televisión belga. A continuación, sus palabras, recogidas por Sportmediaset, que no dejarán de generar debate.





"He firmado por una temporada con una opción por otra, espero poder honrar estos dos años y, después, volveré a casa -explica el delantero belga, nacido en 1993-. Pronto volveré a estar en forma, siempre he dicho que quiero seguir hasta 2030, también con la selección. Después, será game over: hay muchos jugadores que logran jugar al fútbol hasta los 40 años. Es una cuestión de mentalidad: si siempre haces caso a las opiniones de los demás, te vuelves infeliz, pero yo cuido de mí mismo. Ahora he vuelto".