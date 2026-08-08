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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«¡Luka Modric se burló de mí!»: la estrella del Inter Hakan Calhanoglu revela las bromas del derbi y sus sueños con la Champions League

H. Calhanoglu
L. Modric
Inter Milán
AC Milán
Serie A

La estrella del Inter, Hakan Calhanoglu, ha restado importancia a las bromas de tono amistoso de sus compañeros y de la leyenda del Real Madrid Luka Modric tras su reciente injerto capilar. El centrocampista turco, de 32 años, insiste en que ahora se siente mucho mejor, mientras se marca como objetivos defender el Scudetto y alcanzar otra final de la Champions League.

  • Calhanoglu se ríe de las bromas sobre su trasplante capilar

    Calhanoglu ha hablado sobre las bromas desenfadadas que recibió tras su reciente trasplante capilar. El mediapunta de 32 años, que se ha convertido en una pieza clave para el Inter desde su llegada procedente del rival ciudadano AC Milan, admitió que su nuevo aspecto provocó bastantes chistes. El centrocampista turco reveló que las bromas en tono de juego llegaron tanto de sus propios compañeros como de Modric durante un reciente derbi. Sin embargo, el ex del Leverkusen sigue completamente impasible ante la reacción en las redes sociales y los comentarios de otros profesionales.

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    La broma del derbi sobre Modric no logra descentrar al centrocampista

    Al abordar la situación durante una conversación en profundidad, Calhanoglu fue sincero sobre las bromas que recibió sobre el césped. Subrayó que los comentarios en tono distendido de rivales y compañeros no han afectado en absoluto a su confianza.

    «Me hice un trasplante de pelo. Mis compañeros y también Modric el otro día en el derbi se burlaron de mí», explicó Calhanoglu, tal y como recoge Gazzetta dello Sport. «Pero no pasa nada, ahora me siento mejor».

  • La estrella del Inter apunta a la gloria europea

    Más allá de los debates estéticos, Calhanoglu está totalmente centrado en mantener al Inter como la fuerza dominante del fútbol italiano. Después de conquistar el Scudetto la pasada temporada, el capitán turco sigue hambriento de más éxitos colectivos en San Siro. Al exponer sus objetivos para la próxima campaña, el mediapunta dejó claro que el club no se duerme en los laureles mientras se prepara para hacer frente a los desafíos de la Juventus y el Milan.

    "Queremos defender nuestros trofeos", afirmó Calhanoglu. "Después, el objetivo de mis sueños es jugar otra final de la Champions League. Para mí, podemos jugar contra cualquiera, somos fuertes. Personalmente, espero tener menos lesiones. Me dio pena perderme tantos partidos la temporada pasada".

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    Calhanoglu descarta ser entrenador en el futuro

    Aunque el centrocampista sigue en la cima de su carrera, ya ha empezado a pensar en su vida después de la retirada. A diferencia de muchos contemporáneos que pasan directamente a los banquillos, Calhanoglu prefiere un papel administrativo o de representación dentro del fútbol.

    "Aún no lo he decidido. Desde luego, entrenador no. Quizá agente o director deportivo", reveló Calhanoglu cuando fue preguntado por su futuro a largo plazo. "Pero también me veo como presidente de la federación turca".

    Por ahora, la prioridad de Calhanoglu sigue siendo claramente llevar la manija del juego desde atrás como el corazón del Inter. Con la confianza por las nubes y los objetivos claramente definidos, el ex del Leverkusen está listo para guiar al Inter hacia más títulos.

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