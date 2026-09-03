Luka Modric revela el papel secreto e «insistente» de Jose Mourinho en su fichaje por el Real Madrid y planea su regreso al Santiago Bernabéu

En una entrevista con Marca, Modric explicó que la enorme insistencia de Mourinho fue la razón clave por la que el acuerdo acabó llegando a buen puerto. El técnico portugués simplemente se negó a aceptar un no por respuesta durante las complejas conversaciones entre clubes.

"El club en general, pero creo que Mourinho fue el factor más importante en mi llegada", reveló Modric. "Hizo todo, todo lo que estaba en su mano para que yo fuera el fichaje de aquel verano.

"La negociación con el Tottenham no fue fácil. Fue dura y larga. Y si Mourinho no hubiera sido tan insistente, quizá el Madrid se habría retirado de la negociación. Por eso creo que fue el más importante".