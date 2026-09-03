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Luka Modric revela el papel secreto e «insistente» de Jose Mourinho en su fichaje por el Real Madrid y planea su regreso al Santiago Bernabéu
Modric reflexiona sobre su fichaje por el Madrid
Modric se ha consolidado como uno de los centrocampistas más influyentes de la historia del fútbol tras su etapa cargada de títulos en el Madrid. El veterano creador marcó un listón muy alto en la capital española que el club ha encontrado enormemente difícil de replicar. Aunque ahora juega lejos del Santiago Bernabéu, Modric ha reflexionado abiertamente sobre las circunstancias que rodearon su llegada inicial.
El croata señaló específicamente a Mourinho como el principal impulsor de su traspaso, decisivo en su carrera. Modric se unió al Real Madrid en 2012 por 35 millones de euros, después de cuatro temporadas sobresalientes en el Tottenham. Sin embargo, el movimiento despertó inicialmente escepticismo entre los críticos y estuvo lejos de ser una operación sencilla.
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La intervención clave de Mourinho en el fichaje
En una entrevista con Marca, Modric explicó que la enorme insistencia de Mourinho fue la razón clave por la que el acuerdo acabó llegando a buen puerto. El técnico portugués simplemente se negó a aceptar un no por respuesta durante las complejas conversaciones entre clubes.
"El club en general, pero creo que Mourinho fue el factor más importante en mi llegada", reveló Modric. "Hizo todo, todo lo que estaba en su mano para que yo fuera el fichaje de aquel verano.
"La negociación con el Tottenham no fue fácil. Fue dura y larga. Y si Mourinho no hubiera sido tan insistente, quizá el Madrid se habría retirado de la negociación. Por eso creo que fue el más importante".
Deseando pasar más tiempo juntos
Modric también expresó un profundo cariño y agradecimiento hacia el presidente del club, Florentino Pérez, por su papel en la operación. Aun así, sostuvo que el apoyo inicial y el afecto de Mourinho desde el primer día lo significaron todo para él.
Por desgracia para ambos, su etapa trabajando juntos en España acabó siendo corta. La campaña 2012-13 resultó ser la última de Mourinho al frente del Real Madrid. El entrenador se marchó después de que el equipo no lograra conquistar un gran título, quedándose a las puertas en las semifinales de la Champions League.
"La única pena fue que no jugué a sus órdenes durante más de un año", señaló Modric. "Aprendí mucho en ese año con él, pero me habría gustado jugar para él durante más tiempo".
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¿Un regreso al Bernabéu?
Modric tiene actualmente contrato con el gigante italiano Milan hasta junio de 2027. Aunque se rio de la idea de regresar a Madrid como jugador durante la actual etapa de Mourinho, el centrocampista dejó claro que tiene intención de establecerse en España una vez que termine su carrera. Un posible puesto ejecutivo o administrativo de vuelta en el Bernabéu encabeza actualmente su lista de deseos a largo plazo.
«Madrid es mi casa y, por supuesto, algún día me gustaría volver», admitió Modric. «Pero ya veremos cómo y en qué papel, si eso ocurre».
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