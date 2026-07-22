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Luka Modric quiere volver a jugar la Liga de Campeones y retrasar su retirada mientras se define su contrato con el AC Milan
Modric busca un último botín de títulos.
Modric quiere cerrar su legendaria carrera con un buen sabor de boca, no con la decepción del final de la última temporada. Según La Gazzetta dello Sport, el mediapunta croata —seis veces campeón de la Liga de Campeones y ganador del Balón de Oro— anunciará mañana la renovación de su contrato por un año. A punto de cumplir 41 años, Modric sigue motivado por ganar títulos bajo la dirección de Rubén Amorim en San Siro.
El veterano no quiere ser un simple complemento de la plantilla. Se sintió amargado por el cierre de la última campaña, tanto con los rossoneri —quintos en la Serie A y condenados a la Europa League— como con la selección croata, eliminada en dieciseisavos del Mundial por Portugal. Se retirará del fútbol internacional tras un partido de despedida en Split el 6 de octubre, lo que le permitirá centrarse en la lucha del AC Milan por su segunda estrella y en avanzar en Europa. Modric sabe que ganar otro gran trofeo es la mejor forma de retirarse como campeón.
- AFP
Amorim esboza un nuevo papel para el veterano
Modric fue titular casi siempre en la 2025-26, pero ahora se avecina un plan distinto. Amorim y la directiva saben que, a su edad, hay que dosificarlo para mantener su nivel. Con la Serie A, la Europa League y la Coppa Italia en juego, la rotación será clave, más aún con el exigente sistema físico del técnico.
Modric, que la temporada pasada jugó 37 partidos con Allegri y aportó dos goles y tres asistencias, asume que su participación será más esporádica. Se estima que dispute unos 30 encuentros de alto nivel, frente a los 50 o 60 de un curso completo. La calidad prima sobre la cantidad: el club prefiere un Modric fresco en los partidos decisivos antes que una leyenda agotada.
Jashari, listo para salir a la luz
Mantener a Modric no significa desconfiar de Ardon Jashari. El internacional suizo llegó el verano pasado por 34 millones de euros más bonificaciones, pero una grave lesión en el peroné le mantuvo tres meses de baja. Con Allegri apenas jugó, aunque Amorim ya tiene claro su papel. El técnico luso lo considera ideal para el puesto de centrocampista interior en su 3-4-2-1.
El técnico luso lo ha analizado en profundidad y valora su visión de juego y capacidad de recuperación, cualidades que lo perfilan como sucesor del veterano croata. Aunque la temporada pasada solo fue titular en nueve partidos de Liga, ahora está llamado a un papel mucho más relevante. Se unirá al grupo en Perth el 3 de agosto, dispuesto a justificar la inversión del club.
- Getty Images Sport
Una coexistencia táctica equilibrada
Equilibrar la plantilla será el principal reto de Amorim. Aunque Modric y Jashari aportan gran calidad técnica, su pareja en el centro del campo podría faltarles la presencia física necesaria para la máxima categoría italiana. La existencia de opciones más musculosas, como Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek y Adrien Rabiot, indica que Amorim rotará a sus jugadores creativos según el rival. La Europa League será su principal escenario para ganar ritmo.
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