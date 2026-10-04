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Luka Modric carga contra la actuación «catastrófica» de Croacia tras la humillación récord ante Inglaterra
Una noche de vergüenza histórica en Rijeka
Croacia vivió el sábado la noche más agónica de su historia futbolística, al sucumbir con una devastadora derrota por 7-0 ante una Inglaterra implacable en Rijeka. El certero ataque de Inglaterra destrozó la defensa croata, con dos goles de Harry Kane y Bukayo Saka, además de los tantos de Anthony Gordon, Jude Bellingham y Morgan Rogers para completar una goleada sin precedentes.
Encajar siete goles supone la mayor diferencia en una derrota que ha sufrido Croacia desde que se convirtió en una nación futbolística independiente en 1991. Para un país célebre por su resiliencia y por superar históricamente las expectativas en la escena internacional, la magnitud del desplome del sábado representa un punto más bajo sin precedentes.
- AFP
Modric desata su furia tras una derrota histórica
Modric, que regresó al once inicial tras descansar ante España, realizó una valoración brutalmente honesta sobre la falta de competitividad de su selección durante el encuentro de la Nations League. Le costó encontrar una justificación para una actuación tan pasiva en casa.
«Es difícil encontrar una explicación para una actuación como esta, sin duelos, faltas, agresividad, falta de unidad... Llevo aquí 20 años, pero por primera vez siento vergüenza después de un partido», dijo el legendario mediapunta, en declaraciones recogidas por Jutarnji.
Modric continuó con su apasionado discurso al sugerir que el resultado había dañado la posición de la nación en el fútbol mundial. «Puedes perder porque, ahora mismo, ellos son mejores. Pero perder así y arruinar la reputación que hemos ganado a lo largo de los años es inaceptable. Siento mucha vergüenza», añadió.
Negarse a endulzar la impotente actuación del equipo
El centrocampista no quiso endulzar la situación y describió el ambiente sobre el terreno de juego como de impotencia total. Sintió que el equipo fue superado táctica y físicamente, lo que les dejó persiguiendo sombras durante todo el partido. La falta de cohesión fue el aspecto más chocante para el capitán, que lleva muchos años en el equipo y ha vivido muchos altos y bajos desde su debut en 2006.
«No se puede jugar al fútbol así. Si juegas con dos jugadores menos, no puedes hacerlo así, y parecía que teníamos 4 o 5 jugadores menos. Fue una noche catastrófica», explicó Modric al reflexionar sobre el colapso táctico. «Simplemente no debemos señalarnos unos a otros ni buscar culpables, sino estar juntos en esto. Hemos vuelto de situaciones difíciles, hemos perdido de forma dura, pero nunca había tenido esta sensación después de un partido así en la selección», añadió.
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Pensando en el desafío de España
El camino que le espera a Modric y a sus compañeros no será más fácil, ya que ahora deben prepararse para medirse a una formidable selección española. Con el recuerdo de una dura derrota en el Pizjuán todavía muy presente, el capitán ha exigido un cambio total de actitud e intensidad. Advirtió de que el nivel actual de rendimiento no se acerca ni de lejos a los estándares que exige el fútbol internacional.
"Tenemos que unirnos, mantenernos unidos porque nos espera otro partido duro. Y tenemos que mostrar nuestra verdadera cara, que hay rabia y orgullo en nosotros, deseo, voluntad, unión, que no puede perderse de la noche a la mañana", afirmó Modric.
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