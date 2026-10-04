Croacia vivió el sábado la noche más agónica de su historia futbolística, al sucumbir con una devastadora derrota por 7-0 ante una Inglaterra implacable en Rijeka. El certero ataque de Inglaterra destrozó la defensa croata, con dos goles de Harry Kane y Bukayo Saka, además de los tantos de Anthony Gordon, Jude Bellingham y Morgan Rogers para completar una goleada sin precedentes.

Encajar siete goles supone la mayor diferencia en una derrota que ha sufrido Croacia desde que se convirtió en una nación futbolística independiente en 1991. Para un país célebre por su resiliencia y por superar históricamente las expectativas en la escena internacional, la magnitud del desplome del sábado representa un punto más bajo sin precedentes.