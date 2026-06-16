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Luka Modric World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡Luka Modric aún no ha dicho su última palabra! A sus 40 años, el líder de Croacia puede arruinar los sueños de Inglaterra en el Mundial

Analysis
Croacia
L. Modric
World Cup
Inglaterra
AC Milán
FEATURES
Inglaterra vs Croacia

Antes de la semifinal del Mundial de Rusia 2018 entre Inglaterra y Croacia, se recordó que el equipo veterano de Zlatko Dalic había jugado dos prórrogas consecutivas. Parte de la prensa inglesa creía que el cansancio sería decisivo en el Luzhniki.

Luka Modric rechazó esa narrativa y, junto al resto de veteranos de la selección croata, la usó como motivación para la remontada en Moscú.

«Demostramos que la realidad era otra, sobre todo frente a lo que decían periodistas y comentaristas ingleses», afirmó el exjugador del Tottenham a ITV justo después de que los croatas vencieran 2-1 en la prórroga a los Tres Leones. «Leíamos sus palabras y pensábamos: “Hoy veremos quién está cansado”. Debieran ser más humildes y respetar más a los rivales.

Esta noche subestimaron a Croacia y eso fue un gran error». Es poco probable que se repita antes de la revancha del miércoles en Dallas, aunque Modric, a sus 40 años, siga capitaneando a Croacia.

  • Croatia v Italy: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Un final triste...

    Tras la eliminación de Croacia en la fase de grupos de la Euro 2024, a manos de una débil Italia, creímos que no veríamos más a Modric en escena internacional.

    Modric había adelantado a Croacia en el Red Bull Arena de Leipzig al rematar el rebote de su propio penalti fallado. Sin embargo, cuando posó para la foto del premio al mejor del partido, su rostro reflejaba angustia: un gol de Mattia Zaccagni en el 98 había llevado a Italia a octavos y eliminado a Croacia.

    No fue el final feliz que Modric soñaba para su carrera internacional, y que nadie quisiera ese desenlace mostró su popularidad.

    • Anuncios
  • FBL-EURO-2024-MATCH28-CRO-ITAAFP

    «¡No te jubiles nunca!»

    En la rueda de prensa tras el partido, el periodista italiano Francesco Repice, en nombre de todos los presentes y de los aficionados al fútbol, agradeció a Modric «todo lo que has demostrado, no solo esta noche, sino a lo largo de tu carrera» y le pidió: «¡nunca te retires!».

    El entonces jugador de 38 años respondió: «Me gustaría seguir jugando para siempre, pero llegará el momento de colgar las botas. Por ahora sigo, pero no sé por cuánto tiempo».

    Sorprendentemente, aún no sabe cuándo colgará las botas, pues sigue rindiendo a un nivel increíblemente alto.

  • modric(C)Getty Images

    «¡Clonémoslo!»

    Cuando Modric fichó por el AC Milan el verano pasado, tras 13 temporadas de títulos en el Real Madrid, afirmó que llegar al equipo de la Serie A que apoyaba de niño (sobre todo por su compatriota Zvonimir Boban) no era solo cumplir un sueño. Creía que podía ser clave en el resurgimiento rossoneri, y así fue.

    Su llegada acaparó titulares en Italia, pero muchos expertos se preguntaban cuánto le quedaba por dar. También se dijo que el Milan no lo necesitaba, ya que acababa de fichar a Samuele Ricci.

    Sin embargo, ni siquiera el italiano de 24 años tuvo ningún problema con el hecho de que el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, alineara repetidamente a Modric por delante de él. «Es el jugador más fuerte con el que he jugado nunca», afirmó Ricci, asombrado por la humildad y la intensidad del croata.

    La prensa italiana quedó igualmente asombrada por la excelencia perdurable de Modric. «Si realmente tiene 40 años», dijo el periodista Alberto Polverosi, «¡clonémoslo!».

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    «Lukita está loca»

    Las dinámicas actuaciones de Modric parecían desafiar toda explicación científica, pero la leyenda del Milan, Kaká, explicó que su antiguo compañero en el Madrid no era más que una «fuerza de la naturaleza» de 40 años.

    «Conozco su mentalidad», declaró el brasileño a la Gazzetta dello Sport. «Es humano perder motivación tras haberlo ganado todo, pero Lukita está loco. Sigue transmitiendo su experiencia, llama a sus compañeros y siempre está listo para luchar. Tiene energía y personalidad.

    Su aportación al Milan es clave en partidos y entrenamientos, y su presencia beneficia al fútbol italiano. Es fantástico verle brillar por entusiasmo, liderazgo y, por supuesto, técnica».

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VERONAAFP

    La dependencia del Milan de Modric

    Como era de esperar, Allegri estaba encantado con Modric, y ambos forjaron un vínculo tan fuerte que incluso se habló de que el croata fuera su segundo entrenador la próxima temporada.

    Sin embargo, el Milan se volvió demasiado dependiente de Modric. Cuando el veterano se lesionó al final de la temporada, el equipo de Allegri se derrumbó.

    La fractura de pómulo que sufrió en el 0-0 contra la Juventus el 26 de abril le impidió jugar los cuatro últimos partidos; el Milan perdió tres y cayó del tercer al quinto puesto, quedándose fuera de la Liga de Campeones.

  • modric Getty Images

    Un Modric motivado

    Aún no se sabe si Modric seguirá en el Milan, sobre todo tras la destitución de Allegri por no lograr el cuarto puesto. El croata ha elogiado al club y a la ciudad, pero se rumorea que el Madrid quiere traerlo de vuelta al Bernabéu, incluso como técnico, si decide retirarse este verano.

    Por ahora, Modric guarda silencio sobre su futuro, pero se espera que este sea su último gran torneo con Croacia. No es ideal que deba jugar con una máscara protectora en el Mundial, lo que puede resultar incómodo bajo condiciones exigentes.

    Sin embargo, Modric ha basado su carrera en demostrar que los críticos se equivocan. Como dijo recientemente: «Nunca me importó lo que dijeran los demás, eso solo me motivaba aún más».

    Así que, ¿quién se atrevería a descartar a un Modric enmascarado a sus 40 años? Los medios ingleses no, eso es seguro; ya les ha salido mal antes.

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