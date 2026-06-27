Luis Suárez prefiere a Harry Kane sobre Erling Haaland, pues el exjugador del Barcelona afirma que el delantero inglés «entiende el juego de otra manera»

La trayectoria de Darwin Núñez ha atraído la atención de Suárez tras su salida del Liverpool al Al-Hilal saudí. El joven delantero uruguayo, cuestionado por su regularidad y acierto ante la portería, recibió el consejo de su predecesor en la selección.

Suárez añadió: «Y luego está Darwin. Lo primero que tiene que hacer es cambiar su mentalidad, fortalecerla, porque para mí tiene unas cualidades espectaculares. Él es consciente de la decisión que tomó al marcharse del Liverpool, pero yo lo veo como un jugador que puede recuperarse por completo.

Si alcanza su mejor nivel, me encanta: es rápido, fuerte y potente. Aún puede corregir aspectos de su juego; es joven y tiene margen de mejora».