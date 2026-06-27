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GFX Harry Kane Erling HaalandGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traducido por

Luis Suárez prefiere a Harry Kane sobre Erling Haaland, pues el exjugador del Barcelona afirma que el delantero inglés «entiende el juego de otra manera»

Luiz Suárez
H. Kane
E. Haaland
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Luis Suárez, exdelantero del Barcelona, prefiere a Harry Kane sobre Erling Haaland y elogia su inteligencia táctica y juego en equipo. El legendario uruguayo destaca la capacidad de Kane para leer el partido y asistir a sus compañeros, rasgo que lo distingue de otros «números nueve» actuales.

  • Suárez analiza a los delanteros de élite

    En una entrevista con el diario español Mundo Deportivo, Suárez analizó a los mejores goleadores actuales. Comparó la eficacia de Haaland con la visión de juego de Kane. Y concluyó que el capitán inglés destaca por su capacidad para mejorar al equipo con su excelente visión espacial.

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    Kane destaca por su inteligencia superior

    Al ser preguntado por sus delanteros centro favoritos, Suárez destacó las diferencias entre los rematadores más letales.

    Suárez afirmó: «Tengo dos o tres. Haaland es un nueve letal en el área, aunque el equipo debe jugar para él. Prefiero a Harry Kane: se compenetra mejor con el resto del equipo, realiza movimientos pensando en el contramovimiento de un compañero y entiende el juego de otra manera. Me encantan ese tipo de detalles».

  • Apoyan a Núñez para que se recupere

    La trayectoria de Darwin Núñez ha atraído la atención de Suárez tras su salida del Liverpool al Al-Hilal saudí. El joven delantero uruguayo, cuestionado por su regularidad y acierto ante la portería, recibió el consejo de su predecesor en la selección.

    Suárez añadió: «Y luego está Darwin. Lo primero que tiene que hacer es cambiar su mentalidad, fortalecerla, porque para mí tiene unas cualidades espectaculares. Él es consciente de la decisión que tomó al marcharse del Liverpool, pero yo lo veo como un jugador que puede recuperarse por completo.

    Si alcanza su mejor nivel, me encanta: es rápido, fuerte y potente. Aún puede corregir aspectos de su juego; es joven y tiene margen de mejora».

  • Haaland NorwayGetty

    Nos esperan las pruebas de la Copa del Mundo

    Kane y Haaland son claves en las distintas campañas de sus países en el Mundial, tras brillar en sus ligas. Kane busca ampliar su doblete ante Croacia, con Inglaterra ya lista para enfrentar a Panamá el sábado; el delantero está cerca de superar el récord de Gary Lineker.

    Tras descansar ante Francia, Haaland liderará a Noruega en los dieciseisavos contra Costa de Marfil.