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Luis Suárez explica por qué firmó un nuevo contrato junto a Lionel Messi en el Inter de Miami: el delantero de 39 años acepta estar en el banquillo en la MLS
Aceptar un papel secundario bajo las órdenes de Mascherano
El veterano delantero vivió algo nuevo en los playoffs de la MLS 2025: Mascherano lo dejó en el banquillo. Tras su suspensión en la primera ronda contra Nashville SC, Suárez vio el partido desde la banda, lo que, según reconoce, puso a prueba su paciencia y profesionalidad.
«Mascherano habló conmigo, me explicó la situación y lo acepté sin problemas», declaró Suárez el miércoles. «Cuando tus minutos disminuyen, te preguntas por qué, sobre todo si tus actuaciones no son malas. Pero son decisiones que hay que aceptar. Mi labor era seguir trabajando cada día para demostrar que merecía más minutos».
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Encontrar la paz interior a través de la lucha
A pesar de la frustración de ser suplente, el exjugador del Barcelona y del Liverpool cree que esta experiencia le ha ayudado a madurar emocionalmente al final de su carrera. Suárez empezó la temporada 2026 en el banquillo, pero recuperó su lugar en el once con el entrenador interino Guillermo Hoyos y ya suma dos goles y dos asistencias en siete partidos.
«Como la carrera de cualquier jugador, no solo la mía, pasa por altibajos. Hay momentos en los que te sientes genial y otros en los que no estás en tu mejor momento», explicó Suárez. «Estuvo la suspensión, seguida del periodo sin jugar; toda esa experiencia, en realidad, me llevó a estar más tranquilo en cierto sentido, nunca salí a hablar. Pero cuando vuelves a jugar, te sientes tú mismo, feliz y con confianza. Estos altibajos los vive todo jugador, y yo he tenido muchos en mi carrera».
Motivos para prorrogar hasta 2026
Suárez comprometió su futuro con el club del sur de Florida tras firmar una prórroga de un año en diciembre. Aunque muchos esperaban que el emblemático delantero bajara el ritmo al final de su carrera, sus actuaciones junto a Messi demuestran que su instinto goleador sigue intacto y que su espíritu competitivo no se apaga.
«Renové porque aún tengo energía y ganas de competir. En el campo se nota: me frustran las derrotas y los pases errados, y sigo disfrutando los goles. Esa adrenalina y el deseo de jugar siguen vivos», afirmó Suárez.
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Relación con su compañero en la delantera, Germán Berterame
Suárez ha desmentido los rumores de roces tras la llegada de German Berterame y ha asumido un papel de mentor con el entrenador interino Hoyos. «Mi objetivo es simplemente ayudar a cualquiera que se incorpore al equipo», señaló Suárez, quien elogió las cualidades físicas de Berterame y destacó su excelente relación. El veterano delantero insistió en que, sea cual sea el número de nuevos delanteros que lleguen, sigue comprometido a apoyar a sus compañeros y a ayudarles a crecer.