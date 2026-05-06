A pesar de la frustración de ser suplente, el exjugador del Barcelona y del Liverpool cree que esta experiencia le ha ayudado a madurar emocionalmente al final de su carrera. Suárez empezó la temporada 2026 en el banquillo, pero recuperó su lugar en el once con el entrenador interino Guillermo Hoyos y ya suma dos goles y dos asistencias en siete partidos.

«Como la carrera de cualquier jugador, no solo la mía, pasa por altibajos. Hay momentos en los que te sientes genial y otros en los que no estás en tu mejor momento», explicó Suárez. «Estuvo la suspensión, seguida del periodo sin jugar; toda esa experiencia, en realidad, me llevó a estar más tranquilo en cierto sentido, nunca salí a hablar. Pero cuando vuelves a jugar, te sientes tú mismo, feliz y con confianza. Estos altibajos los vive todo jugador, y yo he tenido muchos en mi carrera».