'Luis es un jugador importante' - Javier Mascherano respalda el papel de Suárez en el Inter Miami en medio de rumores sobre Germán Berterame

Inter Miami ha reanudado oficialmente los entrenamientos de cara a la temporada 2026 de la MLS, y rápidamente surgieron especulaciones sobre transferencias. Múltiples informes indican que el club está cerca de fichar al delantero de CF Monterrey Germán Berterame, con negociaciones que se cree están en sus etapas finales.

En medio de los rumores, se le preguntó a Mascherano sobre cómo la llegada de Berterame podría afectar el papel de Suárez en el equipo. El argentino fue enfático en su respuesta.

“Luis es un jugador importante para el club, y lo seguirá siendo. Cuando comencemos la pretemporada, todos empezarán desde cero. Evaluaremos el nivel de cada jugador y pondremos el equipo más competitivo posible en el campo,” dijo Mascherano.

Mascherano no quiso confirmar ni negar directamente el posible movimiento por Berterame, sin embargo.

“Queremos un equipo competitivo. Lo que puedo decir es que algunos jugadores ya han llegado, y seguro que otros llegarán,” dijo.