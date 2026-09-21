AFP
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Luis Enrique y Marquinhos celebran una sufrida victoria en Le Classique sobre el Marsella
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Los parisinos silencian a unos rivales hostiles
El duelo del domingo por la noche en el Velodrome fue un partido muy disputado, con Ferran Torres adelantando al PSG de cabeza antes de que Angel Gomes restableciera rápidamente la igualdad para los locales. Marquinhos emergió entonces como el héroe, al aprovechar un balón suelto tras un córner para sellar la victoria de los visitantes apenas dos minutos después. La ventaja de Les Parisiens se volvió insalvable cuando el capitán del Marsella, Timothy Weah, vio la tarjeta roja en los últimos 15 minutos.
El entrenador español elogia el carácter
El técnico del PSG, Enrique, reconoció que Le Classique es siempre un duelo desgastante tanto física como mentalmente, y rechazó las sugerencias de que el partido fuera a ser sencillo. El entrenador destacó la determinación de su equipo para reaccionar tras el descanso, después de ofrecer una actuación mucho más intensa y dominante en la segunda parte.
Al explicar su satisfacción por la mejora de su equipo tras el descanso, Enrique declaró a PSG TV: "Le Classique cansa, ¡pero estoy muy feliz! Algunas personas pensaban que esto iba a ser fácil, pero yo no. Hoy hemos vuelto a ver lo duro que es jugar Le Classique, especialmente en el Vélodrome, pero creo que jugamos realmente bien.
"La segunda parte fue mucho mejor que la primera. Intentamos mejorar nuestra actuación de la primera parte y crear muchas ocasiones. Lo conseguimos, y estamos muy contentos de sumar estos tres puntos, que sabemos que son importantes para nuestra afición".
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El capitán alcanza un hito goleador
El gol decisivo fue especialmente dulce para Marquinhos, ya que le permitió igualar la cifra de 46 goles de su compatriota brasileño Lucas Moura con el club de la capital.
El central de 32 años destacó que, en una rivalidad de esta magnitud, lo único que importa es asegurar la victoria por cualquier medio necesario. Al reflexionar sobre cómo su equipo superó una dura prueba ante el conjunto local, Marquinhos explicó en PSG TV: "Siempre es un placer ganar aquí. Cuando vienes aquí y ganas, sienta tan bien, independientemente de si fue ajustado o no. Hemos tenido partidos más fáciles aquí, pero hoy jugamos bien.
"También tuvimos que defender y, aunque eran penúltimos antes de este partido, son un buen equipo que nos puso a prueba sobre el campo. Conseguimos superar nuestros problemas para ganar, y eso sienta muy bien. Estoy muy feliz de haber ganado aquí. Como solemos decir, Le Classique no se juega, se gana, ya sea aquí o en casa, y estamos realmente muy felices de haber ganado este partido.
"En cuanto a mi gol, creo que he igualado la cifra de goles de Lucas Moura en el club, ¿no? ¡46 goles es una gran cifra! Sabemos lo difícil que es marcar goles, pero cuando tienes la oportunidad de ayudar al equipo a ganar, siempre está bien, especialmente aquí en Marsella".
Los perseguidores van a por el liderato liguero
Esta trabajada victoria reduce a cinco puntos la desventaja del PSG con respecto al líder de la liga, el Mónaco, antes de que el calendario nacional se detenga por el parón internacional. El equipo de Enrique volverá a la acción el 10 de octubre, cuando recibirá al recién ascendido Le Mans en el Parque de los Príncipes, con la intención de seguir escalando posiciones en la clasificación. Mientras tanto, un Marsella tocado, atascado en la zona de descenso, deberá aprovechar la pausa de tres semanas para recomponerse antes de una visita crucial a Troyes al día siguiente.
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