El técnico del PSG, Enrique, reconoció que Le Classique es siempre un duelo desgastante tanto física como mentalmente, y rechazó las sugerencias de que el partido fuera a ser sencillo. El entrenador destacó la determinación de su equipo para reaccionar tras el descanso, después de ofrecer una actuación mucho más intensa y dominante en la segunda parte.

Al explicar su satisfacción por la mejora de su equipo tras el descanso, Enrique declaró a PSG TV: "Le Classique cansa, ¡pero estoy muy feliz! Algunas personas pensaban que esto iba a ser fácil, pero yo no. Hoy hemos vuelto a ver lo duro que es jugar Le Classique, especialmente en el Vélodrome, pero creo que jugamos realmente bien.

"La segunda parte fue mucho mejor que la primera. Intentamos mejorar nuestra actuación de la primera parte y crear muchas ocasiones. Lo conseguimos, y estamos muy contentos de sumar estos tres puntos, que sabemos que son importantes para nuestra afición".