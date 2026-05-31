¡Luis Enrique y el PSG ya son leyendas de la Liga de Campeones! Ganadores y perdedores: el «antifútbol» de Mikel Arteta paga tras el drama de los penaltis

Durante un largo periodo, el equipo de Luis Enrique no pudo superar la sólida defensa del Arsenal, liderada por Gabriel Magalhães, que neutralizó a una de las mejores delanteras del momento.

Sin embargo, Khvicha Kvaratskhelia despertó en la segunda parte y, tras una torpe falta de Cristhian Mosquera sobre el georgiano dentro del área en el minuto 65, Ousmane Dembélé transformó el penalti para empatar.

El PSG pudo, e incluso debió, ganar en el tiempo reglamentario: un gran disparo de Kvaratskhelia lo desvió Myles Lewis-Skelly al poste y, en los últimos segundos, Bradley Barcola falló un control y envió el balón muy desviado cuando quedó solo ante la portería.

Aun así, pese a guardar a algunos titulares en la prórroga, el PSG mostró su fortaleza mental y técnica al ganar la tanda de penaltis.

GOAL repasa a los grandes ganadores y perdedores de un duelo tenso en el Puskas Arena...