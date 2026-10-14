Luis Enrique reta al PSG a igualar el récord del Real Madrid de tres Champions League consecutivas y asegura que «no hay motivos para parar»

El dominio nacional y europeo logrado en las dos últimas temporadas no ha mermado la ambición de Enrique, pese a que su equipo se prepara para un calendario exigente frente al Manchester City y su antiguo club, el Barcelona, al que llevó a conquistar la Champions League en 2015.

Al explicar la motivación extra de su plantilla para igualar la poco habitual hazaña del Real Madrid, el técnico español declaró a la web oficial del club: «La hemos ganado [la Champions League] dos veces seguidas, pero eso no es motivo para detenernos. Estamos hechos para jugar la Champions League. Tenemos un incentivo extra: intentar lograr algo que, hasta ahora, solo ha conseguido el Real Madrid. Es un objetivo especial».

Sobre la dura competencia de otros aspirantes al título, añadió: «Estos dos equipos [Manchester City y Barcelona] quieren ganar la Champions League, ya la han ganado y están entre los favoritos. Hay seis, siete u ocho equipos capaces de ganar esta Champions League. Somos uno de ellos, pero será difícil y no somos los claros favoritos».