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Luis Enrique reta al PSG a igualar el récord del Real Madrid de tres Champions League consecutivas y asegura que «no hay motivos para parar»
El técnico español aspira a alcanzar un hito histórico
El técnico español de 56 años ha declarado abiertamente que aspira a que el PSG iguale el récord del Real Madrid de tres títulos consecutivos de la Champions League, una gesta que el conjunto blanco culminó al derrotar al Liverpool en la final de 2018. Desde que asumió el banquillo del Parque de los Príncipes en julio de 2023, ha conquistado dos títulos europeos consecutivos y tres trofeos de la Ligue 1 con el club francés. El vigente campeón comenzó la defensa del título el mes pasado con una contundente goleada por 6-1 al Slovan Bratislava.
- Getty Images Sport
El dominio continental alimenta una motivación extra
El dominio nacional y europeo logrado en las dos últimas temporadas no ha mermado la ambición de Enrique, pese a que su equipo se prepara para un calendario exigente frente al Manchester City y su antiguo club, el Barcelona, al que llevó a conquistar la Champions League en 2015.
Al explicar la motivación extra de su plantilla para igualar la poco habitual hazaña del Real Madrid, el técnico español declaró a la web oficial del club: «La hemos ganado [la Champions League] dos veces seguidas, pero eso no es motivo para detenernos. Estamos hechos para jugar la Champions League. Tenemos un incentivo extra: intentar lograr algo que, hasta ahora, solo ha conseguido el Real Madrid. Es un objetivo especial».
Sobre la dura competencia de otros aspirantes al título, añadió: «Estos dos equipos [Manchester City y Barcelona] quieren ganar la Champions League, ya la han ganado y están entre los favoritos. Hay seis, siete u ocho equipos capaces de ganar esta Champions League. Somos uno de ellos, pero será difícil y no somos los claros favoritos».
La renovación de contrato trae nuevas exigencias
En total, Enrique ha llevado al PSG a conquistar 13 grandes títulos y firmó recientemente una ampliación de contrato de tres años que le vincula al club de la capital francesa hasta 2030. Al recordar la mentalidad ganadora que inculcó a su llegada al club, afirmó: «Ese era nuestro principal objetivo cuando llegamos aquí: hacer historia. Todo el mundo sabía que el club ya había ganado grandes títulos, pero para nosotros no había ninguno más importante que la Champions League. Para mí, como entrenador, igual que para los jugadores, el deseo de ganar constantemente es una característica esencial del máximo nivel».
Sobre las mayores expectativas que rodean su nuevo contrato, el entrenador insistió: «He ampliado mi contrato y ahora tengo aún más presión para demostrar que estoy preparado para continuar y que sigo queriendo ganar muchos más títulos para el Paris Saint-Germain. El objetivo siempre es el mismo: ganar y seguir ganando».
- Anadolu Agency
Partidos de alto voltaje ponen a prueba las credenciales europeas
La férrea determinación de los parisinos se pondrá a prueba de inmediato, ya que viajarán para enfrentarse al City en la Champions League el miércoles. Tras esa exigente cita en Inglaterra, los hombres de Enrique recibirán en París al gigante catalán Barcelona el 20 de octubre. Estos dos partidos consecutivos ante otros favoritos servirán de referencia crucial para el vigente campeón, que busca mantener su supremacía en la máxima competición europea de clubes.
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