Luis Enrique rechazará la oferta del Manchester United para sustituir a Michael Carrick, ya que el entrenador del PSG está a punto de firmar un nuevo contrato en Francia

Lo que queda de temporada supone una prueba de fuego para Carrick, ya que es probable que tenga que terminar entre los cuatro primeros para asegurarse el puesto de forma definitiva en Old Trafford. Los Red Devils solo han perdido uno y han ganado siete de los diez partidos que han disputado desde que él tomó las riendas.

Mientras tanto, el esperado anuncio del PSG sobre la renovación del contrato de Enrique dejará al español fuera del mercado de verano, lo que reducirá las opciones de élite del United en caso de que no consiga sus objetivos.