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Luis Enrique ofrece información sobre el estado físico de Bradley Barcola y Fabián Ruiz antes del enfrentamiento del PSG contra el Liverpool en la Liga de Campeones
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El campeón de la Ligue 1 ha recibido un importante impulso con el regreso de Barcola a los entrenamientos a pleno rendimiento mucho antes de lo esperado tras una lesión de tobillo. Sin embargo, a pesar de la rápida recuperación del jugador de 23 años, Luis Enrique ha señalado que el delantero aún carece de confianza en el terreno de juego y que es poco probable que sea titular en el partido de ida. Por su parte, Ruiz continúa con su rehabilitación tras una grave lesión de rodilla que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde la derrota de enero ante el Sporting de Lisboa.
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Dar prioridad a la confianza de los jugadores
En declaraciones a los medios de comunicación en el Campus del PSG en Poissy, Luis Enrique subrayó que no se arriesgará con la forma física de sus jugadores a menos que se sientan preparados tanto mental como físicamente. Señaló que, aunque Barcola se está reincorporando al equipo, la decisión final depende de la confianza del propio jugador.
Luis Enrique declaró: «Si él [Barcola] sigue sin encontrarse bien, no jugará mañana. Ayer realizó una sesión de entrenamiento parcial y hoy una completa. Está volviendo. Estamos buscando las mejores condiciones. Él nos dirá cuándo está listo. Le falta un poco de confianza.
«¿Ruiz? Así son las cosas. Cuando un jugador está lesionado, tenemos que esperar a ver cómo se siente. No hay ningún problema. Estamos trabajando para que los jugadores recuperen su plena forma física. Es normal jugar con dolor, pero seguimos centrados en dar a los jugadores la confianza necesaria para demostrar su estado. Todavía no ha entrenado. Está progresando. Hablamos todos los días. Estamos contentos. Va por buen camino».
El dominio del inglés a prueba
El PSG llega a esta eliminatoria de cuartos de final con un impresionante historial frente a rivales de la Premier League, ya que se mantiene invicto en sus últimos seis partidos de la Liga de Campeones contra equipos ingleses (5 victorias y 1 empate). El gigante francés ha superado con éxito cuatro eliminatorias consecutivas contra equipos del otro lado del Canal de la Mancha desde el inicio de la temporada pasada, eliminando al Liverpool, al Aston Villa, al Arsenal y al Chelsea.
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Romper la maldición del campeón
El PSG recibe al Liverpool el miércoles por la noche, aprovechando un calendario favorable tras el aplazamiento de su partido contra el Lens en la Ligue 1. Los hombres de Luis Enrique esperan que este descanso resulte decisivo en su intento por romper una tendencia que ha llevado a los campeones en título a quedar eliminados en esta fase en cuatro de las últimas cinco ediciones. Solo el Real Madrid logró pasar de ronda en la temporada 2022-23, mientras que el Bayern, el Chelsea, el Manchester City y el Madrid cayeron todos como campeones en título desde 2021.