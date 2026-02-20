Getty Images
Luis Enrique no quiere correr «ningún riesgo» con Ousmane Dembélé, ya que el entrenador del PSG muestra su frustración por las «tres o cuatro» lesiones que sufre por partido
No hay apuesta por Dembele
Enrique se ha mantenido firme en su decisión de priorizar la salud de los jugadores por encima de su disponibilidad inmediata, concretamente en lo que respecta a Dembélé. Tras un duro partido de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Mónaco, el extremo ha sido declarado dudoso por motivos físicos, y el entrenador no está dispuesto a agravar ningún problema persistente a pesar de la presión de la campaña nacional.
El técnico del PSG señaló que el equipo médico está vigilando de cerca al francés para evitar una baja prolongada. Con el final de la temporada acercándose, Enrique quiere contar con sus activos más explosivos para el sprint final, en lugar de arriesgarse a sufrir un revés en un solo partido de liga.
«Ha recibido un golpe», explicó Enrique en rueda de prensa. «Conocemos perfectamente a los jugadores y no queremos correr riesgos. Intentamos gestionar a cada jugador de la mejor manera posible. Las lesiones forman parte del fútbol de alto nivel y hay que saber tenerlas en cuenta».
Los límites de la rotación
Los actuales campeones se encuentran en una situación inusual, lastrados por una enfermería que rara vez se vacía. Enrique admitió que su característica flexibilidad táctica se ha visto mermada esta temporada, ya que simplemente no cuenta con la profundidad de plantilla necesaria para mantener su política de rotaciones preferida.
El español destacó que el gran número de bajas le ha obligado a depender en gran medida de un grupo reducido de jugadores, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el agotamiento. Este cambio de circunstancias ha hecho que la campaña actual sea mucho más difícil que sus anteriores temporadas en el Parque de los Príncipes.
«Lo que ha cambiado mi mentalidad esta temporada es el número de lesiones que hemos tenido», admitió el entrenador. «No puedo cambiar a muchos jugadores porque hemos tenido una media de tres o cuatro lesionados por partido. Puedo rotar menos a mi equipo. Este año hay que saber buscar la mejor forma de gestionarlo. Es un escenario diferente al de las dos últimas temporadas».
Añadió: «En primer lugar, es difícil comparar [esta temporada con la anterior]. Este año es inusual y no quiero poner excusas. No puedo rotar tanto la plantilla. Pero creo que este equipo ha demostrado su resistencia desde que estoy aquí. Se puede ver cómo abordamos los problemas. Ese tipo de resistencia es difícil de conseguir, pero nosotros la tenemos».
El club por encima de los individuos
El entrenador español también respondió a los comentarios realizados por Dembélé tras la sorprendente derrota por 3-1 del viernes pasado en la Ligue 1 ante el Rennes, que supuso la pérdida del primer puesto del campeón a favor del Lens. El francés pareció acusar a sus compañeros de ser demasiado individualistas y de que el equipo había perdido parte de lo que les ayudó a convertirse en campeones de Europa la temporada pasada. La defensa de su título de la Liga de Campeones también estuvo a punto de sufrir un revés a mitad de semana, ya que perdían por 2-0 ante el Mónaco en el partido de ida de la eliminatoria de play-off, pero Desire Doue, que sustituyó a Dembélé, inspiró la remontada con dos goles en la segunda parte. Achraf Hakimi marcó el otro gol en la victoria por 3-2 de los visitantes.
«Las declaraciones de los jugadores después del partido no valen nada. Absolutamente nada», dijo Enrique el lunes. «[Lo mismo ocurre] con las declaraciones de los entrenadores, pero las declaraciones de los jugadores no tienen ningún valor. No voy a responder a ninguna pregunta de un jugador, ni a ninguna respuesta de un jugador. Nunca permitiré que ningún jugador esté por encima del club.
«Yo soy el responsable del equipo. No permitiré que ningún jugador piense que es más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente. Por lo tanto, estas declaraciones no tienen ningún valor. Son el resultado de la ira tras un partido, y creo que eso está claro.
No tenemos nada que perder. Creo que este equipo ha demostrado su resistencia desde que estoy aquí. Podemos ver cómo afrontamos los problemas. Esta resistencia es difícil de conseguir, pero la tenemos. En el último partido, nuestro equipo perdía 2-0 y fue capaz de ganar. La forma en que jugamos fue increíble».
Persiguiendo la lente en la cima
El foco inmediato del PSG se centra ahora en su próximo enfrentamiento contra el Metz, colista de la tabla. A pesar de la baja clasificación del rival, Enrique advirtió que quizá no pueda dar descanso a estrellas tan trabajadoras como Vitinha y Warren Zaire-Emery debido a la necesidad de mantener el ritmo del líder de la liga, el Lens.
«Warren y Vitinha son los jugadores que más minutos han jugado esta temporada. Estoy pensando en darles un descanso, pero tenemos que ganar al Metz», afirmó. «Cada vez que hemos jugado contra ellos, hemos tenido problemas, y mañana también los tendremos. Me gustaría darles un descanso, pero será difícil».
El PSG se encuentra en una situación poco habitual, ya que el Lens no da señales de ralentizar su ritmo. Esto ha convertido todos los partidos que quedan en una situación en la que «hay que ganar», lo que deja poco margen para el error o para alineaciones experimentales en su lucha por mantener el título.
«Es un partido muy importante, tenemos que presionar al Lens», concluyó Enrique. «El Lens ha demostrado que es un equipo auténtico que ha ganado muchos partidos. Se merecen estar ahí, y eso nos motiva. Hemos hablado entre nosotros sobre lo difícil que será ganar este campeonato. Estamos en la misma trayectoria que los dos últimos años, pero ellos han aumentado su número de victorias. Tendremos que ganar muchos partidos para ganar este campeonato».
