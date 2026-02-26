AFP
Traducido por
Luis Enrique lanza una advertencia al Chelsea y al Barcelona, ya que el entrenador del PSG insiste en que los actuales campeones de la Liga de Campeones están preparados para enfrentarse a cualquier equipo
No hay escapatoria de los gigantes
Los gigantes de la Ligue 1 esperan conocer su destino en el sorteo del viernes, donde tienen garantizado un enfrentamiento de peso contra los Blues o los Blaugrana. Sin embargo, el técnico español se apresuró a trasladar la presión a sus homólogos continentales, sugiriendo que el factor miedo asociado al club parisino sigue intacto. Aunque algunos críticos han cuestionado su nivel colectivo en comparación con la campaña ganadora del título de la temporada pasada, el exseleccionador de España cree que su plantilla sigue poseyendo un aura que intimida al resto de equipos de la Liga de Campeones.
- AFP
«Un equipo muy, muy difícil de enfrentar».
Cuando Canal+ le preguntó si su equipo seguía teniendo la misma fuerza colectiva que les llevó a coronarse campeones de Europa en 2024-25, Enrique respondió con desafiante. Invitó a los medios de comunicación a preguntar a sus rivales cuál era su opinión sincera sobre el reto que supone el PSG. «Tenéis que hacer esa pregunta a nuestros rivales. Veréis lo que responden. ¿Que es difícil? ¡No! Que es muy, muy difícil jugar contra nosotros», afirmó, antes de añadir con una sonrisa: «Aseguraos de preguntárselo».
La confianza del entrenador proviene de la creencia de que el poderoso equipo parisino sigue siendo una pesadilla táctica para los entrenadores rivales. A pesar del rendimiento irregular contra el Mónaco, donde los errores individuales permitieron a los visitantes mantenerse en la contienda, Enrique confía en la experiencia de su equipo en los grandes partidos. La temporada pasada, Ousmane Dembélé y sus compañeros recorrieron un camino traicionero en las eliminatorias, eliminando a los gigantes ingleses Liverpool, Aston Villa y Arsenal en su camino hacia la gloria continental.
Listo para cualquier desafío continental
Luis Enrique reforzó aún más su postura optimista, dejando claro que la identidad de su próximo rival es irrelevante para sus ambiciones de ganar el trofeo. «Estamos preparados para jugar contra cualquier equipo, estamos preparados para jugar en cualquier competición. Y lo que intentamos hacer es siempre lo mismo», declaró a los periodistas. El español se muestra firme en que el club de la capital no cambiará su filosofía ni rebajará sus expectativas, independientemente de los obstáculos que se le presenten en los últimos meses de la temporada.
El técnico del PSG también se refirió al desgaste físico que esta temporada tan singular ha supuesto para todos los grandes clubes europeos, sugiriendo que la profundidad de la plantilla será el factor decisivo en las próximas jornadas. «Es una temporada especial porque todos los equipos han tenido muchas lesiones. Para nosotros está muy claro, y no es una excusa, pero es importante tener a todos los jugadores disponibles», explicó Enrique. Sabe que contar con una plantilla en plena forma será esencial para defender con éxito su título frente a la élite de la Premier League y la Liga.
- AFP
Mantener la mentalidad de campeón
Con la fase eliminatoria a punto de decidirse en Suiza, la tensión va en aumento, pero Enrique sigue centrado en el objetivo a largo plazo. Reconoció que, aunque ganar títulos consecutivos es una tarea monumental, su grupo tiene la fortaleza psicológica necesaria. «Quedan tres meses de competición y seguimos con la misma mentalidad. Se trata de intentar ganar las competiciones en las que participamos. Siempre es un objetivo muy difícil», concluyó el técnico de 54 años al mirar hacia la primavera.
Aunque el sorteo podría deparar un romántico reencuentro con su antiguo club, el Barcelona, o un encuentro de alto riesgo con el Chelsea, la principal preocupación de Enrique es asegurarse de que sus estrellas encuentren su mejor ritmo en el momento adecuado. El sorteo en la sede de la UEFA determinará el camino, pero a ojos del entrenador del PSG, es el resto de Europa el que debería preocuparse por los actuales campeones. El camino hacia la final es largo, pero los parisinos no tienen intención de renunciar a su estatus como el equipo más temido del continente.
Anuncios