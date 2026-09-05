Antes del inicio, el club confirmó oficialmente que Enrique ha acordado una ampliación de contrato de tres años que le mantendrá en el club hasta 2030. Tras haber conquistado ya tres títulos de la Ligue 1 y dos trofeos consecutivos de la Champions League durante su etapa, el español está considerado ampliamente como una leyenda viva en el Parque de los Príncipes. La noticia de que el club había asegurado también el futuro de varios activos clave de la plantilla junto al de su entrenador reforzó aún más los festejos.

Sin embargo, el ambiente se torció rápidamente una vez que empezó la acción sobre el césped. Pese a la atmósfera festiva previa al partido, el PSG sufrió una frustrante derrota a manos de un sólido Mónaco. Esta derrota marca un arranque históricamente pobre en la era qatarí del club, dejando al vigente campeón sin una victoria tras tres jornadas de Ligue 1. Fue un contraste rotundo con las actuaciones dominantes a las que los aficionados se han acostumbrado, especialmente dado el abrumador dominio estadístico que tuvo el Paris durante los noventa minutos.