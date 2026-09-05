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Luis Enrique lamenta la pésima suerte del PSG después de que la sorprendente derrota ante el Mónaco arruinara la fiesta por la renovación de contrato
Una noche agridulce para Enrique
Antes del inicio, el club confirmó oficialmente que Enrique ha acordado una ampliación de contrato de tres años que le mantendrá en el club hasta 2030. Tras haber conquistado ya tres títulos de la Ligue 1 y dos trofeos consecutivos de la Champions League durante su etapa, el español está considerado ampliamente como una leyenda viva en el Parque de los Príncipes. La noticia de que el club había asegurado también el futuro de varios activos clave de la plantilla junto al de su entrenador reforzó aún más los festejos.
Sin embargo, el ambiente se torció rápidamente una vez que empezó la acción sobre el césped. Pese a la atmósfera festiva previa al partido, el PSG sufrió una frustrante derrota a manos de un sólido Mónaco. Esta derrota marca un arranque históricamente pobre en la era qatarí del club, dejando al vigente campeón sin una victoria tras tres jornadas de Ligue 1. Fue un contraste rotundo con las actuaciones dominantes a las que los aficionados se han acostumbrado, especialmente dado el abrumador dominio estadístico que tuvo el Paris durante los noventa minutos.
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Las estadísticas inexplicables persiguen a París
Estadísticamente, el partido fue un monólogo que de algún modo acabó con una victoria visitante. El PSG firmó unos asombrosos 23 disparos, frente a solo cuatro del Monaco, pero fue incapaz de convertir su dominio en goles. El equipo visitante estuvo letal y marcó dos goles con sus únicos dos tiros a puerta. Luis Enrique se mostró visiblemente frustrado por el resultado y señaló los números subyacentes como prueba de la superioridad de su equipo.
En declaraciones a los medios tras el pitido final, el español expresó su incredulidad por cómo se le escapó el partido. "Eso es lo que digo siempre, es el peor momento para los entrenadores, pero acepto mi responsabilidad como entrenador. Estoy contento con lo que vi. Está claro que es el inicio de la temporada y no estamos en nuestro mejor nivel. Vi muchas cosas positivas; para mí, hoy merecimos la victoria. Pero eso es el fútbol, es un deporte maravilloso", afirmó.
Suerte y acierto de cara a portería
La derrota se hizo aún más amarga por la actuación del portero rival. Lukas Hradecky estuvo inspirado, firmando una serie de paradas que le valieron el premio al mejor jugador del partido. Enrique no tardó en elogiar al internacional finlandés, reconociendo que el veterano guardameta fue la principal razón por la que el PSG no logró firmar un marcador abultado. Para el conjunto parisino, volvieron a pasar factura los problemas habituales de vulnerabilidad defensiva en situaciones de uno contra uno y la falta de acierto de cara a portería.
Siguiendo con su reflexión sobre el partido, Enrique insistió en la idea de que la suerte fue el factor decisivo. «El fútbol a veces es inexplicable, y hay que aceptarlo. Si no tienes suerte, empatas. Cada año he tenido partidos así; esta noche fue uno de ellos. Quiero destacar la mentalidad de los jugadores. Estamos aquí; va a ser un campeonato apasionante. Ahora no tenemos suerte, pero tenemos que prepararnos para el futuro», explicó.
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Aumenta la presión en la Champions League
Aunque Enrique tiene asegurado su puesto, el lento inicio de la temporada doméstica supone un contexto complicado para su próximo camino en Europa. El club está listo para comenzar la defensa de su Champions League el próximo miércoles ante el Slovan Bratislava, y la presión aumenta para lograr una victoria convincente. Enrique debe encontrar ahora la manera de transformar el dominio estadístico de su equipo en puntos reales antes de que la frustración entre la afición empiece a crecer más allá de la mera decepción.
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