A pesar de su éxito en la élite europea, Enrique, exentrenador del Barcelona y de la selección española, ahora de 56 años, ha fijado una fecha límite clara para su carrera como entrenador. Quiere evitar convertirse en un «abuelo» en la banda.

«No quiero ser un abuelo que entrena. No quiero ser eso. Creo que más allá de los 60... De hecho, le tomo el pelo a mi hermano Felipe diciéndole: "Voy a tener que retirarme antes que tú". Él tiene 55 años y se retirará a los 61, así que haz tus cálculos», declaró a La Nueva España. Esto sitúa su probable despedida del fútbol en 2030, al terminar su nuevo contrato.







