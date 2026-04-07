El jugador de 23 años volverá al Parque de los Príncipes el miércoles, cuando el Liverpool se enfrente a su antiguo equipo en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. En los días previos, se le preguntó al entrenador del PSG, Enrique, por las dificultades que había atravesado el internacional francés bajo su dirección.

«Normalmente, no hablo de jugadores que no están en el PSG», declaró a los periodistas. «Recuerdo su etapa aquí. Jugó muy bien en Alemania y ahora, actualmente, en el Liverpool. Ahora es un jugador internacional y creo que ha progresado mucho. Es normal. Era muy joven cuando estuvo aquí y ha mejorado mucho desde entonces. Pero no es el momento de hablar de los jugadores del Liverpool».