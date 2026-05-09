Luis Enrique elude una pregunta sobre la táctica astuta del PSG para neutralizar a Michael Olise en la victoria de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich

En un partido de alto riesgo en el que el PSG se clasificó para la final, los observadores se desconcertaron por la distribución de Safonov. En lugar de buscar a un compañero, el portero lanzaba con frecuencia el balón hacia la línea de banda. Informes recientes sugieren que esos pases largos que el portero ruso lanzaba fuera del terreno de juego formaban parte, en realidad, de un sofisticado plan para frenar las transiciones ofensivas de Vincent Kompany.

Safonov lanzaba el balón 10 metros más allá del centro del campo, a la grada. Así, el Bayern debía reiniciar con un saque de banda estático, sin que sus delanteros pudieran aprovechar el espacio habitual tras el saque de puerta. De esta forma, PSG reordenaba su defensa y presionaba de inmediato.