Luis Enrique elogia la conexión Torres-Dembele mientras el PSG logra su primera victoria en la Ligue 1

El Paris Saint-Germain ha puesto fin a sus problemas en el ámbito nacional, ya que Torres vio portería apenas cinco minutos después del inicio del partido del domingo. El delantero aprovechó una rápida combinación entre Joao Neves y Dembele para batir al guardameta con un disparo raso.

Torres suma ya seis goles en sus primeras cinco apariciones con el club. Enrique señaló: "Me gustó mucho la conexión entre Ferran Torres y Ousmane Dembele". Sin embargo, el entrenador pidió un mejor control general: "Hemos conseguido los tres puntos, así que estamos contentos, pero todavía tenemos que mejorar. A veces, cuando no teníamos el balón, el rival nos causó problemas. Tenemos que jugar con más autoridad".