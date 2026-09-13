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Luis Enrique elogia la conexión Torres-Dembele mientras el PSG logra su primera victoria en la Ligue 1
Un gol tempranero asegura los puntos
El Paris Saint-Germain ha puesto fin a sus problemas en el ámbito nacional, ya que Torres vio portería apenas cinco minutos después del inicio del partido del domingo. El delantero aprovechó una rápida combinación entre Joao Neves y Dembele para batir al guardameta con un disparo raso.
Torres suma ya seis goles en sus primeras cinco apariciones con el club. Enrique señaló: "Me gustó mucho la conexión entre Ferran Torres y Ousmane Dembele". Sin embargo, el entrenador pidió un mejor control general: "Hemos conseguido los tres puntos, así que estamos contentos, pero todavía tenemos que mejorar. A veces, cuando no teníamos el balón, el rival nos causó problemas. Tenemos que jugar con más autoridad".
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Dembélé se sincera sobre su ética de trabajo
Tras la crucial victoria, Dembélé reflexionó sobre su desarrollo personal y su creciente entendimiento con el delantero español. Al elogiar a Torres, señaló: "Jugué con él durante un año y medio en el Barcelona. Es un jugador fantástico y un 'nueve' brillante. Siempre está ahí cuando le necesitas".
Dembélé también habló sobre la trayectoria de su carrera y afirmó: "Como ya dije antes, yo nunca fui 'el elegido'. He tenido que trabajar increíblemente duro. El año pasado tuve mi recompensa por ello. ¿Este año? Ya veremos, estoy tranquilo. Siempre he estado al final de la clase, trabajando duro. Durante toda mi carrera, nunca dije una palabra. Simplemente trabajé".
Preocupación por lesiones y drama en el último suspiro
Mientras el Paris Saint-Germain celebraba la victoria, sufrió un contratiempo cuando Achraf Hakimi abandonó el terreno de juego con una lesión muscular a los 38 minutos y fue sustituido por Fabian Ruiz. En la segunda parte, el Brest apretó con fuerza en busca del empate. Kamory Doumbia estrelló un balón en el poste y más tarde vio cómo Matvey Safonov detenía un potente cabezazo suyo.
El PSG también vio cómo le anulaban un segundo gol después de que una falta de Warren Zaire-Emery invalidara un gol en propia puerta de Bradley Locko. Safonov volvió a ser crucial en el minuto 88, con una intervención decisiva ante Pathe Mboup para evitar que el Brest lograra un punto en los instantes finales.
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¿Qué sigue?
El PSG buscará ahora construir sobre esta victoria vital y seguir escalando posiciones en la tabla de la Ligue 1. Con Torres en un estado de forma excepcional, Enrique debe abordar rápidamente las vulnerabilidades defensivas de la plantilla y adaptarse a la posible ausencia de Hakimi antes de medirse al Marsella en la liga, antes del parón internacional.
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