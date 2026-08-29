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Luis Enrique elogia el espíritu del Paris Saint-Germain tras una asombrosa remontada final para arañar un empate en Lille
El Champions rescata un punto dramático
El Lille de Davide Ancelotti parecía tener el partido completamente bajo control tras el gol inicial de Hakon Haraldsson y un sublime disparo con rosca del suplente Dilane Bakwa. Sin embargo, un remate lejano de Vitinha en el minuto 91, seguido del gol de cabeza de Marquinhos en el tiempo añadido, le arrebató la victoria al conjunto local en el último suspiro. La dramática remontada marcó apenas la segunda vez en las últimas 60 temporadas de la Ligue 1 en que un equipo evitó la derrota pese a llegar al descuento con una desventaja de dos goles.
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Un español ensalza un carácter incansable
Enrique subrayó que una actitud de no rendirse nunca hasta el pitido final se ha convertido en la identidad principal de su equipo durante los últimos tres años. En declaraciones a PSG TV tras el pitido final, el técnico español dijo: "Esa es la seña de identidad de este equipo en los últimos tres años. Cuando todo el mundo cree que estamos muertos, tenemos la capacidad de darle la vuelta. Sienta bien, estamos contentos.
"Hoy, creo que merecimos más que este resultado, pero esto es fútbol. El fútbol no es justo, hay que marcar goles. Creo que merecemos este punto".
Enrique exige un nivel más alto
El PSG tuvo que afrontar el partido sin el extremo Ousmane Dembele, al que se dio descanso, mientras que Bradley Barcola se quedó fuera en medio de la intensa especulación que lo vincula con un traspaso estival al Liverpool.
Reflexionando sobre el hecho de haber sumado solo dos puntos en sus dos primeros partidos de liga, Enrique añadió: "Puede que piensen que dos puntos en dos partidos no es mucho, pero cuando se tienen en cuenta los resultados que obtuvimos el año pasado en Rennes y Lille, en realidad hemos sumado un punto más en esos dos encuentros. Estamos intentando mantenernos positivos, está claro que tenemos que mejorar y rendir a un nivel más alto. Pero creo que hoy el equipo mostró su capacidad para luchar hasta el último minuto".
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La prueba de Mónaco se presenta decisiva
El PSG afronta una necesidad urgente de reforzarse en defensa después de no haber logrado ganar sus dos primeros partidos de liga por solo tercera vez en las últimas 13 temporadas. El vigente campeón recibirá al rival Mónaco en el Parque de los Príncipes el próximo fin de semana, con el objetivo de poner fin a su arranque sin victorias. Ese choque de altos vuelos servirá como una prueba crucial de resistencia para el equipo de Enrique antes de que el calendario nacional se detenga por el parón internacional.
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