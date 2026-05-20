Luis Enrique elogia al Arsenal como «el mejor equipo del mundo» en un aspecto clave, mientras que el entrenador del PSG advierte de que los campeones de la Premier League pueden «marcar muchos goles» en la final de la Liga de Campeones

Enrique elogió al Arsenal de Mikel Arteta como «el mejor equipo del mundo sin el balón», mientras prepara a su PSG para la final de la Liga de Campeones. Los Gunners, recién campeones de la Premier, buscan revancha tras perder las semifinales pasadas.

En la rueda de prensa del miércoles, el técnico del PSG elogió el trabajo de su compatriota en Londres. «Se merecen ganar la liga; han hecho una temporada brillante. Ya hemos jugado contra este Arsenal y sabemos de lo que son capaces. Sin el balón son los mejores del mundo, y con él pueden marcar muchos goles. Es una combinación maravillosa», afirmó Enrique.