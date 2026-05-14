Luis Enrique disfruta de la victoria en la Ligue 1, la «más sabrosa» de su etapa en el PSG, tras una «temporada extraña»

La victoria asegura que Luis Enrique mantenga su pleno de triunfos en París: tres temporadas, tres títulos de liga. Para el español, pese al dominio del club, este último logro pesa más que los anteriores.

Antes del decisivo partido del miércoles, Luis Enrique ya daba el título por seguro “al 99,9 %”. El PSG aventajaba en seis puntos al Lens a falta de dos jornadas y contaba con una diferencia de goles de +15. Pese a la formalidad del 2-0, el técnico celebró con intensidad un título que le exigió más que los anteriores.