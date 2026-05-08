Getty Images Sport
Traducido por
¡Luis Enrique deja plantados a sus jugadores! El técnico del PSG invita a los héroes de la Liga de Campeones a celebrar su cumpleaños, pero no aparece tras vencer al Bayern de Múnich
Luis Enrique no acude a la fiesta de su propio cumpleaños
Tras clasificar a la final de la Liga de Campeones eliminando al Bayern, la plantilla del PSG cenó en el exclusivo restaurante Prunier, cerca del Arco del Triunfo. La cena del jueves, organizada por Enrique para celebrar su 56.º cumpleaños, se llevó a cabo sin el entrenador, según Le Parisien. Aun así, los jugadores siguieron festejando su victoria en Múnich con marisco y caviar en el corazón del distrito 16.
- Getty Images Sport
El presidente elogia la «mejor decisión» tras la clasificación del PSG para otra final
Si alguien en el PSG merece un homenaje esta semana, ese es Luis Enrique. El técnico español dirigió una victoria global 6-4 sobre el Bayern, uno de los grandes de Europa, justo antes de su cumpleaños el viernes. Tras ganar 5-4 en París al equipo de Vincent Kompany, los campeones de Europa sentenciaron el miércoles en Múnich. El tempranero gol de Ousmane Dembélé dio el control al conjunto francés, y el tanto de Harry Kane en los últimos minutos solo fue un consuelo.
Esta segunda final consecutiva de la Liga de Campeones demuestra el impacto del técnico español, cuyo equipo también se acerca a un nuevo título de la Ligue 1. Incluso antes de la celebración prevista con la plantilla, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ya le dedicaba elogios esta semana, afirmando tras el partido del miércoles: «Luis Enrique es verdaderamente nuestro mejor activo, el mejor, mi mejor decisión. Llevaba 15 años intentando ficharlo. Es un entrenador fantástico, el mejor del mundo, y también como persona. Es increíble cómo gestiona el día a día, a los jugadores y a los medios, lo cual en Francia no siempre es fácil».
La UCL hizo historia al llegar a la final.
La clasificación para la final de Budapest consolida el legado de Enrique en París, al convertirse en el primer técnico que lleva a un club francés a tres finales de la Copa de Europa. Además, el PSG es el primer club francés en llegar a dos finales seguidas, algo que no ocurría en la máxima competición europea desde la racha del Real Madrid en 2018. Bajo su mando, los parisinos han avanzado en ocho de sus últimas ocho eliminatorias a doble partido en la Liga de Campeones y solo han perdido dos de sus 20 encuentros europeos anteriores.
- AFP
El Arsenal espera al gigante francés en Budapest
El PSG viaja a Budapest para enfrentar al Arsenal en el Puskas Arena el sábado 30 de mayo. Busca ser el primer equipo en casi una década en revalidar el título y pone a prueba al conjunto de Enrique. El técnico español puede ganar su tercera Liga de Campeones y extender el dominio francés con ocho eliminatorias consecutivas a doble partido.