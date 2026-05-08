Si alguien en el PSG merece un homenaje esta semana, ese es Luis Enrique. El técnico español dirigió una victoria global 6-4 sobre el Bayern, uno de los grandes de Europa, justo antes de su cumpleaños el viernes. Tras ganar 5-4 en París al equipo de Vincent Kompany, los campeones de Europa sentenciaron el miércoles en Múnich. El tempranero gol de Ousmane Dembélé dio el control al conjunto francés, y el tanto de Harry Kane en los últimos minutos solo fue un consuelo.

Esta segunda final consecutiva de la Liga de Campeones demuestra el impacto del técnico español, cuyo equipo también se acerca a un nuevo título de la Ligue 1. Incluso antes de la celebración prevista con la plantilla, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ya le dedicaba elogios esta semana, afirmando tras el partido del miércoles: «Luis Enrique es verdaderamente nuestro mejor activo, el mejor, mi mejor decisión. Llevaba 15 años intentando ficharlo. Es un entrenador fantástico, el mejor del mundo, y también como persona. Es increíble cómo gestiona el día a día, a los jugadores y a los medios, lo cual en Francia no siempre es fácil».