Luis Enrique critica al 'mal' PSG tras el último tropiezo en medio de una preocupante racha en la Ligue 1
PSG tropieza de nuevo mientras Lorient expone defectos familiares
El viaje del PSG a Lorient no fue un partido para recordar ya que los parisinos no lograron conseguir una victoria, empatando su tercer partido de la temporada. A pesar de disfrutar la mayor parte de la posesión, los campeones lucieron inusualmente apagados y sin inspiración en ataque. Después de un primer tiempo sin goles donde Lorient absorbió la presión cómodamente, el PSG finalmente rompió el empate en el minuto 52 cuando Nuno Mendes culminó una jugada limpia que involucró a Warren Zaire-Emery y Senny Mayulu.
Pero solo dos minutos más tarde, Lorient igualó a través de Igor Silva, castigando un raro pero costoso error en la defensa del PSG. A partir de ese momento, los parisinos persiguieron sombras, luchando para crear oportunidades claras a pesar de lanzar jugadores hacia adelante. Su falta de precisión frente al gol y su incapacidad para manejar las transiciones hicieron de esta actuación una de las más frustrantes de la temporada. La expresión de Enrique en la línea de banda lo decía todo, ya que el español estaba lleno de irritación, incredulidad y decepción, lo cual expresó claramente en la conferencia de prensa posterior al partido.
El veredicto franco de Enrique sobre el desempeño
El empate en Lorient no es un desliz aislado; es parte de una tendencia más amplia que ha comenzado a preocupar a los seguidores del PSG. Desde su derrota por 1-0 contra Marsella a finales de septiembre, el PSG ha tropezado repetidamente, empatando contra Lille, Estrasburgo y ahora Lorient, todo mientras parece estar falto de ritmo y convicción. Partidos que antes parecían rutinarios ahora se están convirtiendo en pruebas de resistencia que continúan sin superar. El entrenador parisino no ocultó su frustración en su entrevista posterior al partido.
"¿Por qué nos causaron tantos problemas? Es simple, creo que jugamos un mal partido. Tuvimos una muy mala primera mitad, no creamos ninguna ocasión, el rival defendió muy bien y fue difícil. Mejoramos un poco en la segunda mitad, pero creo que podríamos jugar otros 90 minutos sin marcar hoy", dijo Enrique.
Reflexionando sobre las deficiencias del PSG en el partido, el entrenador del PSG dijo: "Creo que nos faltó compostura, no creamos oportunidades, es difícil ganar un partido fuera de casa así… ¿El bloque bajo de Lorient? Estamos acostumbrados a esas fases de juego porque la mayoría de los equipos defienden así, pero cuando no tienes uno contra uno, movimiento en espacio, carreras detrás de la defensa, y te falta compostura, es difícil. ¿Hay frustración? Sí, por supuesto, por eso soy entrenador. Cuando no consigues lo que quieres, es difícil de gestionar.”
El PSG está actualmente en la cima de la tabla con 21 puntos, sin embargo, el Mónaco está acercándose para cerrar la brecha al estar en segundo lugar con 20 puntos, seguido por Marsella, Estrasburgo, Lyon y Lens con 19 puntos cada uno.
El patrón de declive del PSG y el golpe por lesión de Desire Doue
Desde la derrota 1-0 ante la intensa presión del Marseille hasta el último empate contra Lorient, situado en el 16º puesto, el rendimiento del PSG revela un claro patrón de estancamiento. Errores defensivos, toma de decisiones titubeante y la incapacidad de romper líneas compactas han contribuido a menguar el dominio del equipo. Incluso en los partidos que ganan, como contra Auxerre o Brest, su juego a menudo oscila entre momentos de brillantez y largos periodos de incertidumbre.
La situación empeoró contra Lorient con la lesión de Desire Doue. El extremo francés estaba visiblemente dolorido y fue retirado del campo en camilla tras un grave problema en el tendón de la corva. Apenas unas semanas después de su regreso de una distensión en la pantorrilla, el momento no podría ser peor. Enrique confirmó después del partido que no eran "buenas noticias", una declaración que ensombreció aún más la noche del PSG.
Para Enrique, las frustraciones tácticas ahora se mezclan con desafíos de personal. Sin la dinamismo de Doue, el PSG pierde un enlace clave entre el mediocampo y el ataque, algo que ya han batallado por establecer de manera consistente. A eso se suman sus lapsos defensivos recurrentes y la falta de precisión en el último tercio, y de repente los campeones lucen menos como una fuerza imparable y más como un equipo lidiando con su propia identidad.
Enrique enfrenta difíciles desafíos contra el Niza y el Bayern Múnich
Con un crucial enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich en el horizonte y un complicado partido de la Ligue 1 contra el Niza programado para este sábado, Enrique no tiene tiempo para reflexionar sobre la decepción. Su próximo desafío es tanto táctico como psicológico, mientras se esfuerza por revivir la confianza, mejorar la definición y reforzar una defensa que ha parecido frágil bajo presión.
El español probablemente exigirá una reacción contra el Niza, utilizando el partido como ensayo general antes del Bayern. Pero la creciente lista de lesiones, junto con la fatiga reciente, significa que la gestión del equipo será crítica. Las ambiciones por el título del PSG permanecen intactas, pero su aura de control se está desvaneciendo.