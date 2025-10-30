Luis Enrique critica al 'mal' PSG tras el último tropiezo en medio de una preocupante racha en la Ligue 1

El empate en Lorient no es un desliz aislado; es parte de una tendencia más amplia que ha comenzado a preocupar a los seguidores del PSG. Desde su derrota por 1-0 contra Marsella a finales de septiembre, el PSG ha tropezado repetidamente, empatando contra Lille, Estrasburgo y ahora Lorient, todo mientras parece estar falto de ritmo y convicción. Partidos que antes parecían rutinarios ahora se están convirtiendo en pruebas de resistencia que continúan sin superar. El entrenador parisino no ocultó su frustración en su entrevista posterior al partido.

"¿Por qué nos causaron tantos problemas? Es simple, creo que jugamos un mal partido. Tuvimos una muy mala primera mitad, no creamos ninguna ocasión, el rival defendió muy bien y fue difícil. Mejoramos un poco en la segunda mitad, pero creo que podríamos jugar otros 90 minutos sin marcar hoy", dijo Enrique.

Reflexionando sobre las deficiencias del PSG en el partido, el entrenador del PSG dijo: "Creo que nos faltó compostura, no creamos oportunidades, es difícil ganar un partido fuera de casa así… ¿El bloque bajo de Lorient? Estamos acostumbrados a esas fases de juego porque la mayoría de los equipos defienden así, pero cuando no tienes uno contra uno, movimiento en espacio, carreras detrás de la defensa, y te falta compostura, es difícil. ¿Hay frustración? Sí, por supuesto, por eso soy entrenador. Cuando no consigues lo que quieres, es difícil de gestionar.”

El PSG está actualmente en la cima de la tabla con 21 puntos, sin embargo, el Mónaco está acercándose para cerrar la brecha al estar en segundo lugar con 20 puntos, seguido por Marsella, Estrasburgo, Lyon y Lens con 19 puntos cada uno.