Akliouche se ha visto en el foco mediático tras la contundente victoria del PSG en la Liga de Campeones sobre el Bratislava. El fichaje del verano recibió duras críticas de la analista de Canal+ Laure Boulleau, que aseguró que el delantero no estuvo a la altura de los estándares marcados por sus compañeros de ataque.

Boulleau señaló que, mientras antiguos talentos como Desire Doue necesitaron tiempo para adaptarse, Akliouche se mostró claramente falto de ritmo en Europa. A pesar de trabajar incansablemente sin balón, su falta de participaciones directas en goles motivó una dura valoración por parte de la exinternacional francesa.

Sin embargo,el fichaje de 50 millones de euros (42 millones de libras) procedente del Monaco mantiene todo el respaldo de su entrenador. Enrique ha rechazado con firmeza las críticas y ha mostrado su apoyo al joven atacante.