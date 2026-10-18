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Luis Enrique atribuye al Barcelona la brillantez de Ousmane Dembele tras su espectacular aparición en unos minutos con el PSG
La conexión con el Barcelona y la inteligencia táctica
Dembele marcó la diferencia para el PSG durante su enfrentamiento de la Ligue 1 contra el Estrasburgo este sábado. Aunque comenzó en el banquillo, el internacional francés dio la vuelta al partido con una actuación decisiva como suplente, en la que marcó un gol y dio una asistencia. Enrique quiso destacar especialmente la formación futbolística de Dembele, en concreto su etapa en Cataluña. Según el entrenador del PSG, la capacidad del extremo para leer el juego y adaptarse a distintas exigencias tácticas procede directamente de su experiencia en el Barcelona.
«Ha estado en la mejor escuela de fútbol, que es el FC Barcelona. Por su forma de jugar, ya lo sabía todo. Cada vez que tienes la oportunidad de ver a un jugador del Barcelona, se adapta a lo que me gusta en el fútbol. Entiende perfectamente si debe jugar abierto o por el centro. Comprender el juego es fundamental para nosotros y, cuando tienes jugadores que ya cuentan con esa experiencia, es muy diferente para nosotros», explicó Enrique.
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Máximo impacto en el menor número de minutos
El delantero de 29 años prolongó su excelente racha de forma al contribuir a la contundente victoria del Paris Saint-Germain por 3-1, tras su destacada actuación ante el Manchester City en la Champions League. El atacante ha asumido las mayores expectativas que recaen sobre él en la capital francesa y se ha convertido rápidamente en uno de los recursos ofensivos más fiables y determinantes de la plantilla.
Al destacar esa eficacia implacable, Enrique bromeó con que un papel más limitado podría ser, de hecho, la opción ideal para el atacante, que atraviesa un gran momento. «Le dije: “Si juegas 25 minutos para dar una asistencia y marcar un gol, no necesitas jugar más. Es suficiente”», reveló Enrique.
Preocupación por los penaltis pese a la victoria
Pese a su brillante aportación en jugada, la noche no fue del todo perfecta para Dembele. El delantero se mostró visiblemente frustrado tras fallar un penalti durante el partido, un dato que sigue siendo motivo de cierta preocupación para el PSG. El equipo parisino ha tenido problemas desde los once metros esta temporada: solo ha convertido uno de los cuatro penaltis que ha lanzado hasta ahora, lo que deja a Enrique pensando en sus opciones para futuras situaciones de máxima presión.
Enrique abordó la situación con franqueza y señaló que, aunque el equipo no cuenta con un especialista indiscutible, tiene muchos jugadores entre los que elegir. «Estaba molesto porque falló el penalti. Es verdad que tenemos una estadística un poco difícil de valorar. Pero cada vez que hemos disputado una final, hemos tenido buenos lanzadores. Tenemos muchos jugadores que pueden lanzar, pero es cierto que nos falta un especialista. Con Vitinha, Ousmane, hay muchos jugadores que pueden tirar penaltis», explicó el entrenador.
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Un reencuentro en el momento oportuno en la Champions League
Los elogios a la formación de Dembele en el Barcelona llegan en un momento importante de la temporada. El PSG se enfrentará este martes al conjunto catalán en un gran duelo de la Champions League. Tanto para Dembele como para Luis Enrique, el partido supone un reencuentro de gran trascendencia con su antiguo club, y el estado de forma actual del extremo apunta a que será la principal amenaza para sus excompañeros en el Parque de los Príncipes. Todo está preparado para que Dembele demuestre que lo aprendido en el Barcelona puede servirle para hacer sufrir a su antiguo club en el escenario más importante de todos.
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