Dembele marcó la diferencia para el PSG durante su enfrentamiento de la Ligue 1 contra el Estrasburgo este sábado. Aunque comenzó en el banquillo, el internacional francés dio la vuelta al partido con una actuación decisiva como suplente, en la que marcó un gol y dio una asistencia. Enrique quiso destacar especialmente la formación futbolística de Dembele, en concreto su etapa en Cataluña. Según el entrenador del PSG, la capacidad del extremo para leer el juego y adaptarse a distintas exigencias tácticas procede directamente de su experiencia en el Barcelona.

«Ha estado en la mejor escuela de fútbol, que es el FC Barcelona. Por su forma de jugar, ya lo sabía todo. Cada vez que tienes la oportunidad de ver a un jugador del Barcelona, se adapta a lo que me gusta en el fútbol. Entiende perfectamente si debe jugar abierto o por el centro. Comprender el juego es fundamental para nosotros y, cuando tienes jugadores que ya cuentan con esa experiencia, es muy diferente para nosotros», explicó Enrique.