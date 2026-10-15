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Luis Enrique admite que el PSG «podría haber perdido» ante el Manchester City pese a su contundente victoria en la Champions League
Una noche caótica en Mánchester
Los campeones de Francia se colocaron en una posición aparentemente inalcanzable durante los primeros 45 minutos del miércoles en el Etihad y llegaron a ponerse 3-0. Sin embargo, la eliminatoria dio un vuelco tras el descanso, cuando los visitantes perdieron el control del partido.
Erling Haaland encabezó la enérgica reacción del Manchester City con dos goles que devolvieron a los locales a la lucha. Aunque el PSG acabó imponiéndose por 4-2, su victoria distó mucho de ser cómoda.
Los visitantes fallaron un penalti y estrellaron un balón en la madera durante una frenética segunda parte. Esas ocasiones desaprovechadas permitieron al equipo de Enzo Maresca lanzar una última ofensiva y propiciaron un final de infarto para los aficionados desplazados.
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«Podríamos haber perdido este partido»
Al analizar el resultado, Enrique mostró sentimientos encontrados sobre la actuación de su equipo. El técnico español admitió que llegar al descanso con una ventaja tan amplia suele generar una peligrosa sensación de exceso de confianza entre los jugadores.
«¿Hasta qué punto estoy orgulloso? Es difícil decirlo porque el partido tuvo momentos muy diferentes», declaró Enrique a los periodistas. «En la primera parte mostramos lo que queremos hacer como equipo, pero no me gusta llegar al descanso con una ventaja de 3-0».
También destacó lo cerca que estuvieron los locales de lograr una remontada milagrosa. «La mayoría piensa que el partido está ganado, pero nunca es así y, con menos suerte, podemos perder este tipo de encuentros», añadió. «Sufrimos mucho en la segunda parte. Merecieron marcar más goles. Con un poco de mala suerte, podríamos haber perdido este partido».
Con la vista puesta en el premio más importante
Tras ganar las dos últimas ediciones de la Champions League, el PSG busca una histórica tercera corona europea consecutiva para emular al Real Madrid. Aunque actualmente encabeza la clasificación de la fase de liga, Enrique no se deja llevar por el buen estado de forma del equipo en este inicio de temporada.
Preguntado por el próximo gran duelo contra el Barcelona, el técnico de 54 años rebajó rápidamente las expectativas. «¿El PSG contra el Barça, el próximo partido? Ser el mejor equipo en este momento de la temporada no es lo más importante», insistió Enrique. «Lo más importante es ser el mejor equipo al final de la temporada».
Esa prudencia también la comparte el técnico al que se enfrentará, Hansi Flick. Tras la goleada del Barcelona por 4-1 al Galatasaray el martes, que amplió a 10 partidos su pleno de victorias desde el inicio de la temporada, Flick señaló: «El fútbol puede cambiar muy rápido. Estamos orgullosos de esta situación... Pero nuestras ambiciones van más allá; queremos ganar títulos. Ahora no podemos ganar nada. Los grandes títulos se ganan en mayo y junio. Trabajamos cada día para conseguirlo».
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Se avecina un duelo con el Barcelona
El vigente campeón de Europa centrará ahora su atención en el atractivo duelo contra el Barcelona del próximo martes en el Parque de los Príncipes. Con ambos grandes equipos en un excelente momento en la fase de liga, el encuentro promete poner a prueba las aspiraciones europeas del PSG.
Enrique exigirá un rendimiento completo durante los 90 minutos ante su antiguo club. Es plenamente consciente de que cualquier despiste frente al implacable conjunto catalán de Flick podría cortar en seco su buena dinámica.
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