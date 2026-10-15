Los campeones de Francia se colocaron en una posición aparentemente inalcanzable durante los primeros 45 minutos del miércoles en el Etihad y llegaron a ponerse 3-0. Sin embargo, la eliminatoria dio un vuelco tras el descanso, cuando los visitantes perdieron el control del partido.

Erling Haaland encabezó la enérgica reacción del Manchester City con dos goles que devolvieron a los locales a la lucha. Aunque el PSG acabó imponiéndose por 4-2, su victoria distó mucho de ser cómoda.

Los visitantes fallaron un penalti y estrellaron un balón en la madera durante una frenética segunda parte. Esas ocasiones desaprovechadas permitieron al equipo de Enzo Maresca lanzar una última ofensiva y propiciaron un final de infarto para los aficionados desplazados.



