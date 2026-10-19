Luis Enrique aborda una gran preocupación del PSG antes del duelo contra el Barcelona

El PSG afronta un preocupante problema con los penaltis pese a sus buenos resultados recientes. Tras los fallos consecutivos desde los once metros de Doue, Torres y Dembele, el entrenador Enrique ha admitido abiertamente que su plantilla carece por ahora de un verdadero especialista en penaltis.

Aunque el PSG sigue ganando partidos, su incapacidad para marcar de penalti empieza a convertirse en una tendencia evidente. Dembele fue el último en fallar, poco después de salir del banquillo durante la victoria por 3-1 ante el Estrasburgo.

Su fallo llegó después de otro muy sonado, apenas unos días antes, en la Champions League. Torres no logró marcar en la impresionante victoria del PSG por 4-2 ante el Manchester City.