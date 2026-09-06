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¡Luis elogia a Luis! El artífice del Mónaco se inclina ante el técnico rival Enrique tras el sorprendente golpe en el Parque de los Príncipes
Una lección táctica magistral en el Parque de los Príncipes
El AS Monaco firmó una actuación estelar bajo las órdenes del técnico Filipe Luis para lograr una dramática victoria por 2-1, remontando ante el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes. Por detrás en el marcador al descanso, con 1-0 tras sufrir durante una complicada primera mitad, el conjunto visitante realizó ajustes tácticos clave para darle la vuelta al partido. Aunque el portero Lukas Hradecky desempeñó un papel heroico con paradas vitales para frenar al PSG, Luis no tardó en desviar la atención hacia su homólogo en el banquillo tras el pitido final.
«Tuvimos que sufrir en la primera parte, pero los jugadores mostraron valentía y una gran ejecución táctica ante un equipo de primer nivel para darle la vuelta al partido», señaló Luis, elogiando la resiliencia de su equipo.
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Adoptando métodos de un icono de los banquillos
En su rueda de prensa posterior al partido, Luis dedicó grandes elogios a Luis Enrique y reconoció abiertamente la profunda influencia que el técnico español ha tenido en su propia carrera. El entrenador del Mónaco no dudó en situar al técnico del PSG entre las figuras de élite de la historia del fútbol, y reveló que incorpora habitualmente métodos de entrenamiento aprendidos directamente de él.
"Luis Enrique es uno de los mejores entrenadores de la historia, y admito que he adoptado muchos de sus métodos de entrenamiento en mi propio enfoque", confesó Luis, mostrando un enorme respeto por su rival en los banquillos.
Navegar la presión y los bloqueos tácticos
Luis también ofreció una evaluación táctica sincera de cómo su equipo resistió una tormenta intensa del vigente campeón durante los noventa minutos. Al reconocer que la presión alta inicial del Mónaco fue superada con facilidad por los movimientos de élite del PSG, el técnico brasileño explicó cómo su equipo logró pasar a bloques defensivos de medio y bajo. Gracias a un esfuerzo defensivo colectivo, el Mónaco castigó las ocasiones falladas del PSG para lograr unos memorables tres puntos.
«Intentamos presionar arriba, pero advertí a los jugadores de que la calidad del PSG iba a superarla, así que necesitábamos sufrir en bloques defensivos de medio y bajo», explicó Luis sobre su cambio táctico.
- PRESSE SPORTS
Mantener los pies en la tierra de cara al futuro
A pesar de la magnitud de la victoria en la capital, Luis sigue firmemente centrado en afrontar la campaña partido a partido, en lugar de mirar demasiado hacia adelante. El resultado deja al PSG buscando respuestas tras un difícil inicio de su temporada doméstica, mientras que el Mónaco sigue ganando impulso positivo. Mientras Luis prepara a su plantilla para su próximo desafío, su formación táctica bajo iconos como Enrique sigue dando resultados impresionantes en la banda.
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