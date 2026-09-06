El AS Monaco firmó una actuación estelar bajo las órdenes del técnico Filipe Luis para lograr una dramática victoria por 2-1, remontando ante el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes. Por detrás en el marcador al descanso, con 1-0 tras sufrir durante una complicada primera mitad, el conjunto visitante realizó ajustes tácticos clave para darle la vuelta al partido. Aunque el portero Lukas Hradecky desempeñó un papel heroico con paradas vitales para frenar al PSG, Luis no tardó en desviar la atención hacia su homólogo en el banquillo tras el pitido final.

«Tuvimos que sufrir en la primera parte, pero los jugadores mostraron valentía y una gran ejecución táctica ante un equipo de primer nivel para darle la vuelta al partido», señaló Luis, elogiando la resiliencia de su equipo.



