Luis Díaz vs Khvicha Kvaratskhelia: ¿quién es el mejor extremo izquierdo del fútbol mundial, con Vinicius Junior también en la pelea junto a las superestrellas del Bayern de Múnich y el PSG?

El valor de Díaz se disparó después de cambiar el Oporto por el Liverpool en enero de 2022. Disfrutó de los triunfos en la Premier League, la FA Cup y la Carabao Cup en Anfield, y vio puerta en 17 ocasiones durante su última temporada en Merseyside. Su campaña de debut en el Bayern, campeón de la Bundesliga, elevó su mejor registro goleador personal hasta los 26 tantos.

Se considera que el talentoso colombiano está rindiendo en el punto más alto de su carrera, pero ¿es el extremo izquierdo más temible y productivo del planeta? Un imprevisible georgiano que ha ayudado al PSG a conquistar dos Champions League consecutivas tendría algo que decir al respecto.

Hamann lo admite, con el excentrocampista del Bayern diciendo a GOAL, mientras hablaba por cortesía de Betinia NJ, al ser preguntado si Díaz ocupa la cima de su posición específica: “Creo que Kvaratskhelia es el mejor y creo que es un candidato, debería ser candidato al Balón de Oro.

“Creo que fue el mejor jugador la temporada pasada. Obviamente, no estuvo en el Mundial con Georgia. Es un país pequeño. Realmente no es culpa suya que no ocurriera. Pero creo que, aparte de Kvaratskhelia, Luis Díaz fue probablemente el mejor.

“Obviamente, solo puedo juzgar lo que pasó la temporada pasada. Si miras a otros jugadores, ¿Vini? Vini, obviamente, genera muchas opiniones divididas. Creo que es un jugador fantástico. No me gustan algunas de las cosas que hace ni sus gestos.

“Pero tengo que decir que, la temporada pasada, probablemente pondría a Kvaratskhelia, Díaz y Vini Junior. Fue sin duda el segundo mejor extremo izquierdo la temporada pasada porque estuvo absolutamente sobresaliente. Jugó el Mundial, no tuvo demasiado descanso, así que tenemos que ver cómo va esta temporada. Pero el año pasado fue brillante.”