Getty/GOAL
Traducido por
Luis Díaz vs Khvicha Kvaratskhelia: ¿quién es el mejor extremo izquierdo del fútbol mundial, con Vinicius Junior también en la pelea junto a las superestrellas del Bayern de Múnich y el PSG?
El auténtico «galáctico» del Real Madrid, Vini Jr, se ha convertido en una superestrella mundial
Hace apenas un par de años, parecía que el internacional brasileño Vini estaba listo para situarse en la cima del fútbol mundial. Después de liderar al Real Madrid hacia la gloria en la Liga de Campeones en 2024, marcando 24 goles en todas las competiciones, el delantero sudamericano se quedó a las puertas del Balón de Oro, al ser superado en el último momento por el campeón de la Eurocopa Rodri.
Desde entonces se ha planteado alguna que otra duda sobre Vinicius, pese a la impresionante regularidad que le ha llevado a alcanzar al menos 22 goles en cinco temporadas consecutivas. Sin embargo, sus esfuerzos han quedado eclipsados por rivales que ocupan una posición similar sobre el campo.
- Getty
Díaz o Kvaratskhelia: ¿quién es el mejor extremo izquierdo?
El valor de Díaz se disparó después de cambiar el Oporto por el Liverpool en enero de 2022. Disfrutó de los triunfos en la Premier League, la FA Cup y la Carabao Cup en Anfield, y vio puerta en 17 ocasiones durante su última temporada en Merseyside. Su campaña de debut en el Bayern, campeón de la Bundesliga, elevó su mejor registro goleador personal hasta los 26 tantos.
Se considera que el talentoso colombiano está rindiendo en el punto más alto de su carrera, pero ¿es el extremo izquierdo más temible y productivo del planeta? Un imprevisible georgiano que ha ayudado al PSG a conquistar dos Champions League consecutivas tendría algo que decir al respecto.
Hamann lo admite, con el excentrocampista del Bayern diciendo a GOAL, mientras hablaba por cortesía de Betinia NJ, al ser preguntado si Díaz ocupa la cima de su posición específica: “Creo que Kvaratskhelia es el mejor y creo que es un candidato, debería ser candidato al Balón de Oro.
“Creo que fue el mejor jugador la temporada pasada. Obviamente, no estuvo en el Mundial con Georgia. Es un país pequeño. Realmente no es culpa suya que no ocurriera. Pero creo que, aparte de Kvaratskhelia, Luis Díaz fue probablemente el mejor.
“Obviamente, solo puedo juzgar lo que pasó la temporada pasada. Si miras a otros jugadores, ¿Vini? Vini, obviamente, genera muchas opiniones divididas. Creo que es un jugador fantástico. No me gustan algunas de las cosas que hace ni sus gestos.
“Pero tengo que decir que, la temporada pasada, probablemente pondría a Kvaratskhelia, Díaz y Vini Junior. Fue sin duda el segundo mejor extremo izquierdo la temporada pasada porque estuvo absolutamente sobresaliente. Jugó el Mundial, no tuvo demasiado descanso, así que tenemos que ver cómo va esta temporada. Pero el año pasado fue brillante.”
¿Ganará el enigmático delantero del PSG el Balón de Oro de 2026?
Kvaratskhelia se ha puesto en la pelea por el Balón de Oro este año, y el exinternacional francés Bacary Sagna dijo recientemente a GOAL, cuando le preguntaron si el delantero del Real Madrid Kylian Mbappe es el mejor jugador del mundo sin discusión: «Para mí, ahora mismo está entre los tres mejores. Ha tenido un año increíble y para mí es uno de los mejores. Pero ser delantero te da más oportunidades de marcar y, por tanto, más opciones de que la gente le mire con mejores ojos.
«Para mí, Kvara merece el Balón de Oro. Para mí, Kvara ha estado fenomenal, siendo extremo y teniendo un impacto así y una campaña tan exitosa. Aparte de ganar la Liga de Campeones, creo que los futbolistas estarán de acuerdo en que Kvara fue el jugador más importante de la temporada pasada».
- Getty
El Liverpool, sin Salah, permitió la salida de Díaz en 2025
Está por ver quién recibirá esa confianza, con el capitán de Inglaterra Harry Kane como la opción elegida por muchos, después de haber marcado 61 goles con el Bayern la temporada pasada y de haber llevado a su selección hasta las semifinales del Mundial.
Su compañero de club, Diaz, también debería estar en la pelea. Ya ha visto puerta en el inicio de la campaña 2026-27 y sigue demostrando al Liverpool, que este verano se ha separado del ‘Rey egipcio’ Mohamed Salah tras sancionar un traspaso de 75 millones de euros (64 millones de libras/87 millones de dólares), lo que echa en falta.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias