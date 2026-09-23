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Luis Díaz señala a su «magnífico» compañero en el Bayern de Múnich Harry Kane como ganador del Balón de Oro tras una sensacional temporada de 73 goles
El extremo colombiano elogia al delantero letal
Díaz ha señalado públicamente a Kane como su principal candidato para levantar el prestigioso Balón de Oro de 2026. El extremo colombiano admitió que la definición implacable del delantero de Inglaterra resulta aún más impresionante cuando se ve de primera mano cada día en el campo de entrenamiento. Compartir vestuario en Baviera le ha ofrecido a Díaz una nueva perspectiva, después de haberse enfrentado previamente a él como rival en la Premier League.
- Eibner
Díaz, deslumbrado por una mentalidad de élite
La admiración del extremo nace del extraordinario rendimiento de Kane, que sumó 73 goles combinados con el Bayern y con Inglaterra a lo largo de la temporada 2025-26, al tiempo que ayudó a su club a conquistar los tres títulos nacionales de Alemania.
Reconociendo la incansable ética de trabajo del delantero, Diaz dijo a ESPN: "Ya sabía que marcaba muchísimos goles, pero estar a su lado todos los días, ver lo que hace en los entrenamientos y observar su mentalidad... creo que eso me deslumbró aún más".
Cuando le pidieron resumir la calidad general del capitán de Inglaterra, el exatacante del Liverpool añadió: "Brutal, no sé, magnífico. Para mí, no hay descripción. A veces no encuentro la palabra perfecta para describirlo".
Sobre las opciones de su compañero de equipo de conquistar el Balón de Oro en Londres, Diaz afirmó: "Para mí, es el candidato número uno para ganarlo. Ojalá pueda conseguirlo".
El orgullo personal sigue a un botín histórico
Asegurarse un puesto en la lista de 30 nominados al Balón de Oro de este año también supone un importante hito personal para Diaz. Al reflexionar sobre su inclusión junto a la élite mundial, Diaz comentó: "Para mí, es un extra porque no muchos tienen la oportunidad de ser nominados. Me llena de orgullo saber que formo parte de esa lista".
Al entender este reconocimiento como una validación directa de su dedicación incansable, el atacante concluyó: "Te marcas objetivos y metas, y a veces no imaginas llegar tan lejos, pero que te lleguen cosas así te hace feliz".
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Se acerca la gala de Londres para los favoritos
La ceremonia del Balón de Oro de 2026 se celebrará en Londres el 26 de octubre. La gala de este año supone la octava nominación de la distinguida carrera de Kane en la escena mundial. El capitán de Inglaterra competirá por el galardón directamente contra sus compañeros internacionales Jude Bellingham y Declan Rice.
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