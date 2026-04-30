Getty Images Sport
Traducido por
Luis de la Fuente sugiere que Lamine Yamal podría ser un suplente clave para España en el Mundial 2026, mientras el jugador del Barcelona se recupera de su lesión
Gestionar la recuperación física de Yamal
La afición del Barcelona lamenta la baja de Yamal para el final de La Liga, pero ya se habla de su posible regreso con la selección española. Se espera que esté listo para el Mundial, aunque España prefiere no apresurarse.
Según Sport, Luis de la Fuente admitió en un acto reciente que el jugador de 18 años podría ser más útil en minutos puntuales que jugando partidos completos en la primera fase. El medio español indica que Yamal se iría incorporando poco a poco en la fase de grupos, con la idea de que regrese al once solo en los eliminatorias.
- AFP
De la Fuente evalúa las opciones tácticas
El seleccionador español admitió valorar la aportación de los jugadores que no están al 100 % de su forma física. Piensa que incluso unos minutos de un futbolista de la calidad de Yamal pueden decantar el partido para España, como ya hizo Dani Olmo en otros compromisos internacionales.
«En cada convocatoria prevemos todos los escenarios: si vas ganando, perdiendo o si el rival se queda con diez. Hay jugadores que te dan 20 minutos y eso vale oro. Olmo llegó lesionado, casi lo descartamos, pero luego fue decisivo en la Eurocopa», explicó De la Fuente.
Dar prioridad a la fase eliminatoria
Para De la Fuente, la clave es la paciencia: prefiere dosificar a Yamal ahora para tenerlo a tope en las eliminatorias. “Hay jugadores que no te dan 50 o 60 minutos, pero sí 20 muy buenos, y eso puede marcar la diferencia. Nuestro objetivo es llegar con el mejor equipo al momento decisivo”, añadió el técnico.
«Algunos jugadores quizá no aguanten 50 o 60 minutos, pero sí 20 muy buenos. Y eso puede marcar la diferencia. Otros llegarán en el momento justo y serán decisivos en las eliminatorias. Nuestra prioridad es presentar el mejor equipo posible en el momento clave», añadió el seleccionador.
- AFP
Precauciones médicas y comunicación del club
El médico de la selección española, Óscar Celada, insiste en la cautela: recuperarse de una lesión es solo el primer paso para Yamal. El intenso calendario del Mundial, con partidos cada tres o cuatro días, deja poco margen de error en su recuperación física.
«Recuperarse no es lo mismo que alcanzar el máximo rendimiento; el mayor riesgo al reaparecer es sufrir otra lesión», advirtió. «El ritmo es tan alto, con partidos cada tres o cuatro días, que es imposible no rotar. Hablamos constantemente con los clubes: no nos basta un informe aislado, seguimos la evolución diaria del jugador y, con esa info, decidimos».