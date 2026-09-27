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Donny Afroni
Traducido por

Luis de la Fuente, seleccionador de España, resta importancia a los temores por la lesión de Eric Garcia tras su baja de última hora en Wembley

Eric García
España
L. de la Fuente
Inglaterra
UEFA Nations League A

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha salido al paso para aliviar la preocupación por el estado físico de Eric Garcia después de que el defensa del Barcelona se viera obligado a caerse del once inicial contra Inglaterra. El central había sido incluido inicialmente como titular en Wembley, pero sufrió un contratiempo durante el calentamiento previo al partido.

  • Frustración final para Garcia en Wembley

    Garcia vivió una noche frustrante en el estadio de Wembley, ya que se vio obligado a retirarse del once inicial de España apenas unos instantes antes de su duelo de la Nations League contra Inglaterra. Tras haber sido seleccionado como parte de una nutrida representación del gigante catalán en la selección nacional, Garcia pareció sufrir un problema físico mientras se preparaba sobre el césped. Lo tardío del incidente obligó al cuerpo técnico español a una rápida reorganización, con Marc Pubill ocupando finalmente su lugar para completar la línea defensiva en este compromiso internacional de alto nivel. El departamento oficial de comunicación de la selección española confirmó la naturaleza del problema a través de sus canales en redes sociales, al afirmar que el jugador sufría molestias en la rodilla izquierda.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    De la Fuente ofrece una valoración positiva

    A pesar de la alarma inicial por el problema en la rodilla, De la Fuente ofreció una perspectiva relativamente optimista al atender a los medios tras la victoria por 3-2 de su equipo. El seleccionador sugirió que la decisión de retirar a Garcia del partido estuvo motivada en gran medida por el deseo de evitar cualquier riesgo innecesario. El técnico se apresuró a señalar que el problema no parecía ser una lesión estructural grave, aunque el equipo médico tendrá que realizar más evaluaciones para determinar el alcance total del daño.

    «Ha tenido un problema menor, no parece grave. Valoraremos si puede recuperarse una vez que volvamos a Madrid, pero solo si no hay absolutamente ningún riesgo para el jugador», dijo a los periodistas.

  • La incertidumbre persiste sobre los próximos partidos

    Aunque el pronóstico inicial invita al optimismo, la disponibilidad de Garcia para lo que queda del parón internacional sigue siendo una incógnita importante. Está previsto que España viaje a Madrid para someterse a más pruebas médicas antes de decidir si el defensa seguirá con el grupo para su próximo triplete de partidos. La vigente campeona del mundo afronta un periodo cargado, con encuentros ante Croacia y Chequia en el horizonte. De la Fuente indicó que no dudaría en llamar a un sustituto si queda claro que Garcia no puede recuperar su plena forma física en los próximos días.

    "Ahora mismo no parece que sea nada grave, pero no sabemos si estará disponible para los próximos partidos. Si no, valoraremos incorporar a otro compañero", señaló.

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