A pesar de la alarma inicial por el problema en la rodilla, De la Fuente ofreció una perspectiva relativamente optimista al atender a los medios tras la victoria por 3-2 de su equipo. El seleccionador sugirió que la decisión de retirar a Garcia del partido estuvo motivada en gran medida por el deseo de evitar cualquier riesgo innecesario. El técnico se apresuró a señalar que el problema no parecía ser una lesión estructural grave, aunque el equipo médico tendrá que realizar más evaluaciones para determinar el alcance total del daño.

«Ha tenido un problema menor, no parece grave. Valoraremos si puede recuperarse una vez que volvamos a Madrid, pero solo si no hay absolutamente ningún riesgo para el jugador», dijo a los periodistas.