Luis de la Fuente informa sobre Lamine Yamal y Pedro Porro tras el doble susto por lesiones en la victoria de España ante Francia en semifinales del Mundial

El seleccionador español elogió a sus jugadores y afirmó que el equipo ha alcanzado la cima del fútbol internacional. Sin embargo, De la Fuente se mantiene centrado en el proceso para ganar, más que en la retórica que rodea al partido, y señaló que el objetivo final sigue siendo el obstáculo más difícil de superar.

«Para mí, los futbolistas españoles son los que mejor entienden el juego en todo el mundo, y eso es un logro de los entrenadores y los clubes españoles. Estamos contentos, pero no nos conformamos con esto», afirmó De la Fuente.

«Lo que viene es más difícil y estamos deseando jugar la final. Pero la final está ahí para jugarse; no soy de frases literarias. ¡Cómo no vas a estar contento de jugar una final! Tanto si la ganas como si no… hay un rival. Valoro mucho el camino recorrido, y eso es lo que nos hace muy fuertes y nos permite apreciar lo que conseguimos».