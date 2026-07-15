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Luis de la Fuente informa sobre Lamine Yamal y Pedro Porro tras el doble susto por lesiones en la victoria de España ante Francia en semifinales del Mundial
Buenas noticias para Yamal
De la Fuente tranquilizó a los aficionados: Yamal no sufrió lesión grave en la semifinal ante Francia. Aunque se le vio cojeando, los primeros informes médicos son alentadores. La Roja ya se prepara para la final del domingo.
Aunque Yamal parece ileso, Porro, del Tottenham, es evaluado por una distensión muscular tras ser reemplazado por Marcos Llorente en el minuto 85. «Lamine no tiene nada que yo sepa. Ya he hablado con los médicos. Pedro Porro parece tener lesiones por sobrecarga, pero ya veremos mañana», confirmó De la Fuente en la rueda de prensa posterior al partido.
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De la Fuente, «sorprendido» por el dominio de España
De la Fuente se mostró muy orgulloso tras la victoria que llevó a España a la final del Mundial. Destacó que el triunfo ante los campeones de 2018 no fue casualidad, sino fruto del talento y el trabajo de su plantilla.
Afirmó: «Me sorprende lo que este equipo puede lograr; su margen de mejora es infinito. No es casualidad: es talento, trabajo, sacrificio y perseverancia. Sabíamos que debíamos seguir creciendo en el torneo. Habríamos querido ganar el primer partido para batir un récord, pero estamos en un momento fantástico, tanto en juego como en forma física».
De cara a la final
El seleccionador español elogió a sus jugadores y afirmó que el equipo ha alcanzado la cima del fútbol internacional. Sin embargo, De la Fuente se mantiene centrado en el proceso para ganar, más que en la retórica que rodea al partido, y señaló que el objetivo final sigue siendo el obstáculo más difícil de superar.
«Para mí, los futbolistas españoles son los que mejor entienden el juego en todo el mundo, y eso es un logro de los entrenadores y los clubes españoles. Estamos contentos, pero no nos conformamos con esto», afirmó De la Fuente.
«Lo que viene es más difícil y estamos deseando jugar la final. Pero la final está ahí para jugarse; no soy de frases literarias. ¡Cómo no vas a estar contento de jugar una final! Tanto si la ganas como si no… hay un rival. Valoro mucho el camino recorrido, y eso es lo que nos hace muy fuertes y nos permite apreciar lo que conseguimos».
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Reconocimiento real para La Roja
El rey Felipe VI llamó para felicitar al equipo, subrayando la importancia del logro. España disputará la final contra Inglaterra o Argentina, con la mira en repetir el título de 2010.
De la Fuente añadió: «Es un gran honor que nuestro rey nos llame, se preocupe por nosotros y nos anime constantemente. Ser los artífices de la alegría de un país tan entregado en las calles, con una generación que tiene una actitud encomiable. Disfrutémoslo, lo más difícil aún está por llegar, tenemos que mejorar y en eso estamos trabajando».
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