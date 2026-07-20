Luis de la Fuente elogia la «sublime» victoria de España en el Mundial y revela cómo frenar a Lionel Messi

De la Fuente celebró el triunfo de España en el Mundial tras llevar a su equipo a una ajustada victoria por 1-0 sobre Argentina en la final de 2026, y describió el torneo como el resultado de una mejora continua y un esfuerzo colectivo.

El seleccionador de La Roja consideró que su equipo se merecía el éxito tras ofrecer la mejor actuación en la final. Aunque admitió que habrían preferido sentenciar el partido antes, destacó que los encuentros de tal envergadura nunca son sencillos y elogió a sus jugadores por haber conseguido la victoria gracias a su sacrificio.

El plan táctico clave fue neutralizar a Messi, y España lo consiguió al mantener al capitán argentino lejos de las zonas de peligro.