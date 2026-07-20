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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Luis de la Fuente elogia la «sublime» victoria de España en el Mundial y revela cómo frenar a Lionel Messi

España
L. de la Fuente
World Cup
L. Messi
España vs Argentina
Argentina

Luis de la Fuente elogió la «sublime» actuación colectiva de España tras ganar la final del Mundial 2026 a Argentina y destacó que la disciplina fue clave. También reveló cómo limitaron a Lionel Messi y atribuyó el título a la dedicación de sus jugadores.

  • España ofrece una actuación colectiva impecable

    De la Fuente celebró el triunfo de España en el Mundial tras llevar a su equipo a una ajustada victoria por 1-0 sobre Argentina en la final de 2026, y describió el torneo como el resultado de una mejora continua y un esfuerzo colectivo.

    El seleccionador de La Roja consideró que su equipo se merecía el éxito tras ofrecer la mejor actuación en la final. Aunque admitió que habrían preferido sentenciar el partido antes, destacó que los encuentros de tal envergadura nunca son sencillos y elogió a sus jugadores por haber conseguido la victoria gracias a su sacrificio.

    El plan táctico clave fue neutralizar a Messi, y España lo consiguió al mantener al capitán argentino lejos de las zonas de peligro.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De la Fuente explica la fórmula del éxito de España

    De la Fuente valoró el Mundial de España tras la final, elogió el juego del equipo y su disciplina táctica. También explicó cómo contuvieron a Messi.

    «Hemos hecho un gran Mundial y aprendido de cada partido. Fuimos superiores en la final; es una pena no haber ganado antes, pero nunca es fácil disputar partidos como este», declaró De la Fuente a Rai Sport. «Ganar con sacrificio siempre es lo mejor».

    Sobre la marca a Messi, añadió: «Lo alejamos con la posesión. El equipo hizo un trabajo sublime».

  • La fuerza colectiva sigue siendo el mayor activo de España

    Durante la campaña de España, De la Fuente priorizó el trabajo en equipo sobre la brillantez individual. Creó un grupo equilibrado donde cada jugador conocía sus tareas, lo que dio lugar a un conjunto cohesionado capaz de competir con los mejores. El seleccionador español también elogió a sus jugadores por mantener el nivel necesario para llegar a lo más alto.

    «Tengo unos jugadores maravillosos, brillantes, los mejores del mundo. Hacen que todo parezca más fácil y, además, siempre trabajan con la máxima dedicación», explicó. «Teníamos el mejor equipo, no la mejor selección nacional; contábamos con una gran atención y estoy muy orgulloso de mis jugadores».

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