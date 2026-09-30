AFP
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Luis de la Fuente elogia la «magia» de Lamine Yamal después de que la sensación del Barcelona inspirara a España hacia una contundente victoria sobre Croacia
Un comienzo fulgurante marca el tono
La vigente campeona del mundo no tardó en imponer su autoridad en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con Yamal rompiendo el empate apenas 70 segundos después del saque inicial. Ese tanto tempranero supuso el gol más rápido de la carrera del adolescente, superando el que marcó ante Inglaterra en Wembley apenas tres días antes.
Después de la respuesta de Croacia, la sensación del Barcelona se convirtió en asistente en la media hora de partido. Puso un centro milimétrico para que Marc Pubill devolviera la ventaja a la selección local. Yamal luego firmó su segundo de la noche en el minuto 63, sorprendiendo a su compañero de club Dominik Livakovic en el primer palo.
El suplente Nico Williams añadió un cuarto tanto en los últimos minutos para culminar una actuación deslumbrante. El resultado reforzó aún más el dominio de España en la escena internacional y elevó su notable racha de imbatibilidad a 40 partidos.
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«Su comportamiento es muy humilde»
En declaraciones a TVE tras el pitido final, De la Fuente no tardó en destacar la mentalidad de Yamal de anteponer el equipo a su brillantez individual. «Hoy hemos vuelto a disfrutar de su magia, pero pone su magia al servicio del equipo», explicó el seleccionador español. «Eso dice mucho del jugador. En el futuro será aún más conocido por lo que hace en su juego colectivo.
«Lamine quiere mostrar al mundo qué clase de jugador es. Estamos encantados con él. Su comportamiento es muy humilde, y eso le hace aún más grande. Tenemos suerte de contar con él. Dentro del grupo, es muy querido».
El propio Yamal reveló que el conocimiento interno resultó crucial para su segundo gol, al explicar su planteamiento ante su compañero del Barcelona Livakovic. «Lo conozco de los entrenamientos», dijo. «Pensé en lo que hace allí y, por suerte, entró».
Crece el ruido en torno al Balón de Oro
El estado de forma fulgurante de Yamal no da señales de frenarse. En sus últimas ocho apariciones con su club y con la selección, el delantero ha firmado unos asombrosos 11 goles y siete asistencias. Esta última exhibición magistral no hace más que reforzar su candidatura al Balón de Oro de 2026, que se entregará el próximo mes.
Después de haber terminado como subcampeón en 2025, el adolescente es uno de los principales candidatos tras ayudar al Barcelona a conquistar el título de La Liga y guiar a España hacia la gloria en el Mundial. Preguntado por los periodistas sobre sus opciones de hacerse con el premio individual más prestigioso del deporte, Yamal, sonriente, simplemente bromeó: "Otro más".
El público de Sevilla también disfrutó de un triunfal regreso a casa, ya que España desfiló con el trofeo del Mundial conquistado recientemente. Yamal reconoció el ambiente especial y declaró: "Se notaba la ilusión por traer aquí el Mundial para enseñárselo a la afición. Se lo merecían".
- AFLOSPORT
Se acerca el doble duelo de la Nations League
La selección de De la Fuente intentará mantener su imparable impulso cuando regrese a la acción de la Liga de Naciones ante Chequia el 3 de octubre. Un resultado positivo les acercaría a recuperar su trofeo, al tiempo que mantendría intacta su histórica racha de imbatibilidad.
Apenas tres días después, España cerrará su ventana internacional volviéndose a enfrentar a Croacia. Dado el carácter unilateral de su choque en Sevilla, la Roja afrontará la revancha del 6 de octubre rebosante de confianza mientras busca reafirmar aún más su dominio continental.
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