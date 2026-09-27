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Luis de la Fuente, desafiante, insiste en que España «controló» a la superpotencia Inglaterra en una dramática victoria en Wembley
Mantener el control ante una superpotencia mundial
De la Fuente se mostró desafiante después de la ajustada victoria de su equipo en Londres, al sugerir que quizá el resultado final favoreció a los anfitriones. Los visitantes tuvieron un arranque soñado cuando la sensación adolescente Lamine Yamal vio puerta a los dos minutos, pero el partido cambió rápidamente de rumbo cuando Anthony Gordon y Harry Kane marcaron en rápida sucesión para dar a Inglaterra una ventaja de 2-1 al descanso. Pese al contratiempo, De la Fuente insistió en que su equipo dictó el ritmo del partido durante la gran mayoría de la noche.
"Creo que el partido estuvo bajo control la mayor parte del tiempo, salvo los seis o siete minutos en los que nos desconectamos y ellos nos castigaron", dijo el seleccionador español a los periodistas. "Teníamos que prestar más atención para cubrir los espacios ante un rival, ante Inglaterra, una superpotencia por su talento, pero creo que tuvimos el partido bajo control. Esta generación es excepcional y sigue teniendo hambre, y sigue queriendo jugar. Los números son indicadores objetivos de lo que vemos, pero todavía queremos mejorar y crecer".
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La resiliencia y el punto de inflexión en Wembley
El partido podría haber tomado un rumbo muy distinto al inicio de la segunda parte, cuando Inglaterra recibió un penalti después de que Jude Bellingham fuera derribado dentro del área. Sin embargo, Harry Kane, de manera poco habitual, estrelló su lanzamiento desde los once metros en el larguero, un fallo que pareció espolear al conjunto español. Apenas unos minutos después, Alex Baena igualó para los visitantes con una definición certera al cumplirse la hora de juego, antes de que Mikel Oyarzabal completara la remontada en el minuto 74 para ampliar la notable racha de España sin perder a 39 partidos en todas las competiciones.
Al reflexionar sobre la capacidad del equipo para superar momentos difíciles, De la Fuente expresó un enorme orgullo por el espíritu colectivo de su plantilla. "Todos los elogios son para los jugadores", comentó. "Son un grupo y ayer hablamos de esto: hemos formado un equipo que va más allá del nivel profesional. Hacemos sacrificios, pero los jugadores se adaptan a los modelos que imponemos y respeto su ambición: quieren crecer y hay margen de mejora. Tuvimos ocasiones claras, pero las fallamos, aunque me gustaría subrayar nuestra capacidad de reacción. Incluso si hubiéramos ido 3-1 abajo, habríamos remontado como hicimos desde el 2-1. Lo importante es que reaccionamos".
Talento individual y profundidad ofensiva
Aunque el rendimiento del equipo fue el foco principal, el seleccionador también se tomó tiempo para destacar las aportaciones de individuos concretos que dieron un paso al frente en el entorno de máxima presión de Wembley. Ferran Torres recibió la responsabilidad de liderar el ataque y, pese a fallar dos ocasiones claras en el primer periodo, se ganó los elogios de su entrenador por su trabajo y su amenaza constante. De la Fuente también quiso hacer una mención especial a Yamal, cuyo tempranero gol marcó el tono de otra actuación con una madurez impropia de su edad en el escenario internacional.
"Lo importante es que Ferran es una bestia de cara a gol", señaló De la Fuente. "Estoy satisfecho con su actuación y su actitud; todo es trabajo en equipo. No importa quién salga al campo; lo importante es que se ayuden entre todos como equipo". Sobre el joven del Barcelona Yamal, el técnico añadió: "Yamal es un jugador excepcional y se adapta a cada momento en cada partido. Se adapta y juega en función del momento y de lo que hace falta".
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España apunta al hito de los 40 partidos
La victoria deja a España en una posición fuerte en el grupo, especialmente tras los resultados producidos en el resto de la sección. En el otro partido del grupo, Croacia venció 2-1 a domicilio a Chequia, con un gol de Modric. Ya está todo preparado para un duelo de altos vuelos entre los dos equipos vencedores en la próxima jornada. El martes, España se enfrentará a Croacia. Será un cara a cara entre dos potencias tácticas, con la selección española buscando alcanzar la barrera de los 40 partidos en su odisea invicta. Inglaterra, mientras tanto, visitará a Chequia ese mismo día.
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