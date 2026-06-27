Luis de la Fuente critica la «extrema dureza» de Uruguay y las decisiones del VAR, y espera «partidos normales» en las eliminatorias del Mundial

De la Fuente elogió la resistencia de sus jugadores, pero criticó el arbitraje y el VAR tras el partido. España acabó primera de grupo, pero el técnico cree que los árbitros debían haber controlado mejor la intensidad física del encuentro.

«Sigo admirando a Marcelo Bielsa; los partidos los juegan los futbolistas», afirmó De la Fuente. «Iba a ser un partido muy exigente y tenemos que aceptar las circunstancias. No es el tipo de partido más cómodo, pero para eso están los árbitros. Nos llevaron al límite, jugaron con mucha dureza y estuvimos a la altura de las circunstancias.

Cada partido es distinto; tenemos otras virtudes y respetamos otros estilos, pero hay que ganar en todas las circunstancias. Sin brillar, estuvimos a la altura. El partido fue muy exigente y mantuvimos la concentración, sin caer en provocaciones.

«Mis jugadores quieren mejorar cada día. En un partido muy distinto a nuestro estilo, estuvieron a la altura. El arbitraje es difícil; hay herramientas como el VAR que deberían ayudar. Espero que de ahora en adelante sean partidos normales. No quiero meterme en líos ni hablar de los árbitros».