De la Fuente destacó la alegría que el título mundial ha llevado a los aficionados y afirmó que ver al país celebrar significa más que su propio logro. Admitió que aún asimila la magnitud del triunfo de España y que necesita tiempo para valorar plenamente lo conseguido por el equipo.

«Es el leitmotiv de la selección», afirmó De la Fuente. «Lo sentimos de verdad, nos sentimos como una gran familia. Llevamos 52 días juntos desde la concentración en Las Rozas sin un solo problema, y eso va mucho más allá de lo puramente profesional; hay un sentimiento que es mucho más profundo.

«No sé si es una segunda victoria o si está al mismo nivel. Lo que me hace feliz es ver a la gente contenta, más que a mí mismo. Ver a un país unido, saber que juntos logramos más —no es solo un dicho mío, es un gran motivo de orgullo—. Todavía necesito unos días más para asimilarlo, y creo que estoy empezando a entenderlo».