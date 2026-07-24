AFP
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Luis de la Fuente critica duramente el comportamiento «intolerable e inaceptable» de Argentina hacia los jugadores españoles tras la derrota en la final del Mundial
De la Fuente se pronuncia
De la Fuente criticó el trato de Argentina a los jugadores españoles tras la final del Mundial y calificó los incidentes de inaceptables. La Roja venció 1-0 a la Albiceleste con gol de Ferran Torres en la prórroga y conquistó su segundo título mundial.
En una visita a Teledeporte con el trofeo, el seleccionador español valoró el logro de su equipo y el orgullo de haber llevado a España a su segundo título mundial.
- Getty Images Sport
Fuertes críticas a Argentina
De la Fuente, que celebraba con su cuerpo técnico y los jugadores cuando ocurrieron los incidentes, fue contundente en su valoración.
«En ese momento no me di cuenta de lo que estaba pasando porque estaba celebrando con otras personas, abrazando a mis compañeros», admitió. «En cualquier caso, me parece intolerable e inaceptable por parte de jugadores de ese calibre, a los que he estado elogiando en los días previos al partido y que cuentan con un entrenador fantástico».
Elogió la reacción de España y añadió: «Hay que destacar el comportamiento de nuestros jugadores ante esas provocaciones. Mantuvieron la compostura en todo momento, como buenos deportistas y futbolistas».
Una selección española unida
De la Fuente destacó la alegría que el título mundial ha llevado a los aficionados y afirmó que ver al país celebrar significa más que su propio logro. Admitió que aún asimila la magnitud del triunfo de España y que necesita tiempo para valorar plenamente lo conseguido por el equipo.
«Es el leitmotiv de la selección», afirmó De la Fuente. «Lo sentimos de verdad, nos sentimos como una gran familia. Llevamos 52 días juntos desde la concentración en Las Rozas sin un solo problema, y eso va mucho más allá de lo puramente profesional; hay un sentimiento que es mucho más profundo.
«No sé si es una segunda victoria o si está al mismo nivel. Lo que me hace feliz es ver a la gente contenta, más que a mí mismo. Ver a un país unido, saber que juntos logramos más —no es solo un dicho mío, es un gran motivo de orgullo—. Todavía necesito unos días más para asimilarlo, y creo que estoy empezando a entenderlo».
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Aprovechar el éxito de la Copa del Mundo
Para De la Fuente, ganar el Mundial es más que un título: unió al país a través del fútbol. Ahora se centrará en que España aproveche este éxito y mantenga la cohesión y disciplina que, en su opinión, llevaron al equipo a otro título mundial.
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