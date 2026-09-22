La llegada de Rodri al Barcelona ha abierto un debate táctico más amplio sobre cómo puede coexistir con su compañero y maestro del centro del campo Pedri. Aunque algunos críticos sugieren que sus estilos podrían solaparse, De la Fuente insiste en que ambos pueden formar una sociedad devastadora, siempre que se adapten a las fortalezas del otro. Señaló que Pedri ya ha mostrado disposición para evolucionar su juego en función de los futbolistas que le rodean. El seleccionador apuntó que la presencia de una fuerza dominante como Rodri altera de forma natural las exigencias para quienes juegan a su lado, un reto que cree que sus jugadores están más que capacitados para afrontar.

Al explicar las complejidades de su posible química, De la Fuente destacó los perfiles únicos de sus opciones en el centro del campo. «Sí, claro que pueden, pero tenemos que ser conscientes de que el estilo de juego de Pedri ha cambiado un poco. Y ya lo dije en el Mundial: prefiero al Pedri de la selección, porque no es lo mismo jugar con un grupo de compañeros que con otro», expalicó.

«Rodrigo te hace jugar de otra manera; Pedri tiene que ofrecer otras cosas, y lo hace porque es muy bueno. Tener a Rodrigo en el equipo siempre es una buena noticia, porque es el mejor del mundo en su posición. Somos unos privilegiados por tener ese tipo de relación entre nosotros».