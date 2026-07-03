Luis de la Fuente admite que Lamine Yamal «aún no ha dado el salto» al Mundial 2026, tras no marcar en la victoria ante Austria en dieciseisavos

Tras el partido, De la Fuente destacó la madurez del equipo en su debut en la fase eliminatoria y elogió a Yamal, quien se convirtió en el jugador europeo más joven en ganar 10 partidosen un gran torneo.

«Tiene muchas ganas de demostrar su identidad futbolística en un Mundial, donde un jugador de su calibre debe brillar, y eso es precisamente lo que está haciendo. Tiene mucho que ofrecer; está tranquilo, pero motivado, porque ve cómo otros jugadores ofrecen un gran espectáculo, y aunque todavía no ha dado el salto definitivo, lo hará la próxima vez», concluyó.