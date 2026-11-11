¿El récord en la Champions? ¿La derrota ante el Inter? También la palabra Scudetto, el futuro de Jacobo Ramon con el Real Madrid y, sobre todo, el mercado de enero, en el que el Como siempre ha sabido ser protagonista. Desde el Social Football Summit, el director deportivo del club de Como, Carlalberto Ludi, habló ante los micrófonos de Calciomercato y explicó cuál es el proyecto del club de cara al futuro, también en el mercado de fichajes.
Ludi a CM: «¿Scudetto? En el Como no hablamos de eso. En enero alguien se marchará y estamos preparados para reforzarnos, pero los verdaderos golpes de efecto serán Kean y Diao. Jacobo Ramon se queda hasta final de temporada»
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¿El Como, candidato al título de la Serie A?
«¿Scudetto? Para nosotros, este es el momento de dejar descansar a los chicos. Hemos disputado un primer tercio de temporada extraordinario. Nuestro reto era seguir siendo competitivos cada tres días y creo que nuestra trayectoria en la Champions League demuestra que lo hemos conseguido. Este es el primer pilar importante de nuestra temporada y debe seguir siéndolo.
El partido contra el Inter fue simplemente un encuentro ante un grandísimo equipo, el más fuerte de Italia, que afrontó el partido de una manera distinta a la habitual, diría que extraordinaria. Sabemos que tenemos que mejorar y crecer, pero eso no nos sorprende. Se asocia la palabra Scudetto con el Como, pero nosotros no la asociamos con el Como. Seguimos centrados en el trabajo diario, en nuestros objetivos y en nuestro crecimiento. Estoy seguro de que también aprenderemos del último partido, porque nuestro enfoque siempre es el mismo: intentamos mirar más allá del último resultado. Ya hemos olvidado el 9-1 en la Champions League. Ahora pensaremos en preparar un gran partido contra el Cagliari»
JACOBO RAMON Y EL REAL
«¿Han llegado ya señales de Madrid sobre Jacobo Ramon? No. El Real Madrid hizo una broma sobre él, a decir verdad, cuando fuimos a negociar por Nico Paz. Ha habido un seguimiento de su situación. Hablamos de un jugador extraordinario que seguramente seguirá con nosotros toda la temporada. Todavía es pronto para saber cuál será su futuro.
Lo digo en broma, pero cada año, entre noviembre y marzo, se decía que Nico Paz tenía que irse al Real Madrid. Al final, todavía tenemos la suerte de seguir viéndolo con nosotros. Ahora está pasando lo mismo con Jacobo. A su debido tiempo hablaremos y veremos cuál será la mejor solución para Jacobo y para ambos clubes».
MERCADO DE FICHAJES EN ENERO
"¿Haremos movimientos en el mercado en enero? Evaluaremos las posibles salidas de los jugadores que están teniendo menos oportunidades, para que todos tengan la posibilidad de jugar. En cuanto a los fichajes, soy sincero: no tenemos previstas operaciones extraordinarias porque estamos muy satisfechos con la plantilla.
Nuestro mercado de enero podría consistir en recuperar a Moise Kean, San Diego y Jesús Rodríguez, jugadores muy buenos e importantes para nuestro club que ahora mismo no están disponibles. Empezaría precisamente por ahí.
Naturalmente, hemos demostrado que si se presenta una oportunidad en el mercado y surge la necesidad de mejorar, incluso con pequeños retoques, lo haremos. Estoy seguro de que nos espera una gran segunda mitad de la temporada".
JÓVENES ITALIANOS
«Hablando del Real y de sus relaciones con Italia, creo que es significativo que se pueda traer a jóvenes talentos a Italia. Creo que el Como ha sido un ejemplo de cómo los jóvenes pueden ayudar a un club a conseguir resultados muy importantes. Este tipo de vínculo puede representar una oportunidad de crecimiento y de puesta en valor para nuestro fútbol. Sin embargo, pese a las críticas que hemos recibido, sigue siendo fundamental empezar por los jóvenes italianos.
En este mercado de fichajes lo hemos hecho, porque también hay que dar a los jóvenes italianos las condiciones necesarias para expresarse y rendir al máximo. Nuestros jóvenes lo demuestran: pienso en Liberali, en Papaccioli, que vivió un momento de gran celebración y alegría en la Champions League. Pero también pienso en Cassano y en su convocatoria con la selección italiana, que representa para nosotros una oportunidad extraordinaria, porque pone de relieve y confirma la dirección en la que estamos trabajando con nuestra cantera».
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