Lucy Bronze y el Chelsea «no ponen excusas» por su decepcionante defensa del título de la WSL, mientras la leyenda de las Lionesses pone su mirada en otro trofeo

La decepción que supone quedar eliminadas de la Liga de Campeones femenina suele dejar una sombra persistente, pero Lucy ya tiene la mirada puesta en el próximo reto. Dado que la lucha por el título de la Superliga femenina se está revelando una tarea ardua, la atención se ha desplazado claramente hacia el éxito en la copa nacional para salvar la temporada.

Bronze, una ganadora en serie que llegó al Chelsea con un palmarés repleto de trofeos, insiste en que al equipo aún le queda mucho por lo que luchar. «Tenemos un partido de la FA Cup el lunes, somos las actuales campeonas», dijo Bronze. «Queremos llegar a Wembley, queremos llegar a la final. Queremos ganar otro trofeo esta temporada».



