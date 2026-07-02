¡Lucy Bronze se queda! La estrella de las Lionesses renueva su contrato con el Chelsea, que estaba a punto de expirar, mientras continúa la espera de noticias sobre Hannah Hampton y Aggie Beever-Jones

La renovación de Bronze es una buena noticia para los aficionados del Chelsea en un mercado de fichajes frustrante. Los Blues necesitan urgentemente una delantera tras las salidas de Catarina Macario en marzo y de Sam Kerr al final de la temporada, pero se han topado con varios obstáculos.

Khadija Shaw parecía llegar gratis, pero tras ganar la Bota de Oro de la Superliga Femenina y llevar al City a su primer título en diez años, renovó por cuatro temporadas.

El Chelsea centró entonces su atención en Felicia Schroder, la goleadora de 19 años que marcó 30 goles en la máxima categoría sueca en 2025 y fue máxima anotadora en la primera edición de la Europa Cup. A pesar de presentar, según se informó, una oferta récord mundial por la estrella del Hacken, fue el Real Madrid quien se llevó el gato al agua en la puja por su fichaje, presentando a la joven como su última incorporación la semana pasada.

Para colmo, Salma Paralluelo rechazó una oferta el mes pasado tras dejar el Barcelona y aún no decide su futuro. La futbolista de 22 años, capaz de actuar como delantera o extremo, anotó dos goles en la final de la Liga de Campeones y ahora interesa al Arsenal, las London City Lionesses, el Lyon y el París Saint-Germain. El Chelsea también la siguió, pero no aceptó sus exigencias salariales, que según The Athletic superan el millón de libras al año.