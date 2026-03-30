Lucy Bronze, la heroína de las Lionesses, se marca el reto de la Liga de Campeones con el Chelsea para emular la «historia» del equipo masculino de los Blues

En declaraciones a la UEFA, Bronze expresó su deseo de ayudar al Chelsea a conseguir el único título importante que le falta en su palmarés. Aunque el club ha dominado a nivel nacional, el éxito europeo sigue siendo el objetivo definitivo.

«Es el único título que se le ha resistido al club; llegar a la final, estar tan cerca en las semifinales y vencer a los mejores equipos en la Liga de Campeones, pero sin llegar a cruzar la línea de meta», dijo la jugadora de 34 años.

Espera elevar al equipo femenino al estatus legendario de sus homólogos masculinos, y añadió: «La Liga de Campeones también desempeña un papel fundamental en la historia del equipo masculino, así que estaría bien poder alzarnos por fin con el título».