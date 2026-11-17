Lucy Bronze, a un paso de un hito con Inglaterra mientras Sarina Wiegman convoca a dos caras nuevas para el decisivo duelo de clasificación al Mundial femenino ante Ucrania
Bronze, a dos partidos de los 150 con Inglaterra; dos jóvenes talentos aspiran a debutar
Bronze suma actualmente 148 partidos con Inglaterra, pero podría convertirse en la tercera mujer en la historia de la selección en alcanzar los 150 si juega los dos encuentros contra Ucrania, previstos para el 1 y el 5 de diciembre. Solo Fara Williams y Jill Scott superan a la emblemática lateral en la lista de futbolistas con más partidos disputados con Inglaterra.
En cambio, en la misma convocatoria también figuran dos futbolistas que aún no han disputado ningún partido con la selección absoluta: Sarina Wiegman ha citado por primera vez a la delantera del London City Lionesses Isobel Goodwin y a la portera del Chelsea Katie Cox, actualmente cedida en el Nottingham Forest. Esta última ocupa en la lista el lugar de Anna Moorhouse, que no ha jugado ni un minuto desde que llegó cedida al Manchester City en el mercado de fichajes de verano.
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Más opciones para la posición de delantera centro
La convocatoria de Goodwin llega ante la falta de alternativas de garantías en la posición de delantera centro, aunque Wiegman también ha recuperado a Aggie Beever-Jones tras su ausencia en la última lista. La jugadora del Chelsea estaba entonces recuperándose de una lesión, pero ha jugado más en las últimas semanas y puso fin a una sequía goleadora de 13 meses en la Women's Super League con un tanto ante el Charlton a principios de mes.
Poppy Pattinson también regresa por primera vez desde marzo, mientras que Niamh Charles no está tras perderse los dos últimos partidos del Manchester City. Grace Clinton y Ella Toone figuran en la convocatoria después de quedarse fuera de la lista inicial del mes pasado, aunque ambas fueron citadas posteriormente debido a las lesiones. Su inclusión coincide con la ausencia en el centro del campo de Lucia Kendall, que no estuvo disponible para el Aston Villa el pasado fin de semana.
Esa zona del campo también cuenta de nuevo con Erica Parkinson y Lexi Potter, las dos jóvenes promesas que debutaron en la eliminatoria a doble partido contra Grecia durante la última concentración.
Otra ausencia destacada es la de Lauren James, que sufrió una lesión en los isquiotibiales a principios de este mes.
La convocatoria completa de Inglaterra
Porteras: Katie Cox (Nottingham Forest, cedida por el Chelsea), Hannah Hampton (Chelsea), Khiara Keating (Liverpool)
Defensas: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Grace Fisk (Liverpool), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Poppy Pattinson (London City Lionesses), Leah Williamson (Arsenal)
Centrocampistas: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Grace Clinton (Manchester City), Erica Meg Parkinson (North Carolina Courage), Lexi Potter (Chelsea), Georgia Stanway (Arsenal), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Chelsea)
Delanteras: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Isobel Goodwin (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Beth Mead (Manchester City), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
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Inglaterra se juega la clasificación al Mundial ante Ucrania
Tras terminar segunda y no conseguir la única plaza de clasificación directa en un grupo complicado con España, Inglaterra ha tenido que disputar las eliminatorias de repesca de la fase europea de clasificación para el Mundial. La selección inglesa superó con facilidad la primera ronda al vencer a Grecia por un contundente 8-1 en el global de la eliminatoria a doble partido. Ahora, el duelo contra Ucrania decidirá si estará o no en Brasil para el Mundial del próximo año.
Inglaterra partirá como favorita, no solo por ser bicampeona de Europa y ocupar el cuarto puesto de la clasificación mundial de la FIFA, frente al 32.º de una Ucrania que nunca ha disputado un Mundial femenino, sino también porque derrotó dos veces a su próxima rival en la fase de grupos de clasificación a principios de este año: 6-1 en marzo y 3-0 en junio.
El partido de ida, en el que Ucrania ejercerá de local, se disputará en España el 1 de diciembre debido al conflicto que continúa en su país. Inglaterra recibirá a Ucrania en la vuelta, el 5 de diciembre en Wembley.
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