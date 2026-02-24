¡Luciano Spalletti se queda! La Juventus está lista para renovar el contrato del entrenador y ceder el control de los fichajes al exseleccionador de Italia

Quizás el avance más significativo de estas conversaciones sea el nivel de influencia que Spalletti ejercerá sobre la transición de la plantilla. La Juventus tiene la intención de invertir en la plantilla este verano y el plan es proporcionar a los jugadores que Spalletti quiere específicamente para que pueda configurar el equipo como considere oportuno. Se ha informado de una «total unidad de intenciones entre todas las partes implicadas», lo que garantiza que el departamento de ojeadores trabaje en sintonía con los requisitos tácticos del entrenador.

Este enfoque proactivo garantiza que los bianconeri no se enfrenten a otra ventana de fichajes de verano con ideas contradictorias. En la era moderna de los clubes «dirigidos por directores», la Juve ha decidido dar más poder a su entrenador, convencida de que una plantilla construida estrictamente a su imagen es la vía más rápida para volver a ganar títulos y mantener la consistencia en la Liga de Campeones.