El exguardameta del Tottenham Hotspur se ha incorporado al gigante de Turín en una cesión inicial de una temporada con opción de compra por una cifra, según se informa, de 8 millones de euros más 2 millones de euros en variables ligadas al rendimiento, pero no era el único gran nombre en la lista de candidatos. Spalletti fue sincero cuando le preguntaron por quéel club había explorado movimientos por Becker, del Liverpool, y Martinez, del Villa antes de decidirse por el internacional italiano. El entrenador sugirió que el perfil de esas estrellas consolidadas de la Premier League se consideró inicialmente una forma de aportar liderazgo inmediato a la plantilla.

"Había algunas valoraciones que hacer, pero en general no teníamos dudas sobre Vicario. Probablemente pensamos que, al tener a un portero experimentado como Alisson, Martinez y demás, porque eran los nombres que estábamos buscando, seguiríamos teniendo algo más en términos de experiencia, pero Vicario también ha ganado competiciones, ha tenido experiencia en el extranjero en un club muy importante, así que estamos a ese nivel", explicó Spalletti.